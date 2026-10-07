باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در فضای ملتهب سیاسی آمریکا و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، حزب جمهوری‌خواه خود را در محاصره دو جبهه بسیار حساس می‌بیند؛ نخست، جبهه اقتصادی که افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت دیزل، کشاورزان و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده و دوم، جبهه اخلاقی و سیاسی که به بازگشت مداوم پرونده جفری اپستین، میلیاردر صهیونیست محکوم به قاچاق دختران زیر سن قانونی و پیامد‌های ارتباط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با او مربوط می‌شود.

در شرایطی که کاخ سفید تلاش می‌کند با تصمیم‌های سریع و مانور‌های سیاسی خشم عمومی را مهار کند، دموکرات‌ها از این نقاط ضعف برای بازترسیم رقابت‌های انتخاباتی و تهدید شانس جمهوری‌خواهان برای حفظ کنترل بر عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری آمریکا استفاده می‌کنند.

تحلیل رسانه‌های آمریکایی

این فضای پیچیده با پوشش و تحلیل گسترده شماری از مهم‌ترین روزنامه‌ها و رسانه‌های آمریکایی همراه شده است که هر یک از زاویه‌ای متفاوت به پیامد‌های آن پرداخته‌اند.

روزنامه واشنگتن‌پست بر تلاش‌های درون دولت ترامپ برای مهار بحران دیزل و پیامد‌های آن برای کشاورزان و نامزد‌های جمهوری‌خواه در ایالت‌های غرب میانه تمرکز کرده است. وال‌استریت ژورنال نیز ریشه‌های بحران سوخت را در اختلال در عرضه جهانی دیزل و پیامد‌های جنگ با ایران بررسی کرده است.

در مقابل، پولیتیکو به استفاده حزب دموکرات از پرونده اپستین در تبلیغات انتخاباتی خود پرداخته و به نظرسنجی‌های داخلی درباره تاثیر احتمالی این پرونده بر رقابت‌های انتخابات سنا استناد کرده است. وب‌سایت دیلی‌بیست نیز در گزارشی تحلیلی به پیامد‌های احتمالی پرونده اپستین برای شخص ترامپ و ارتباط او با این پرونده پرداخته است.

مجموع این تحلیل‌ها تصویری گسترده‌تر از نبرد جمهوری‌خواهان ارائه می‌دهد؛ نبردی که در آن فشار‌های اقتصادی و سیاسی همزمان افزایش یافته و انتخابات میان‌دوره‌ای به آزمونی برای توانایی این حزب در دفاع از عملکرد خود در دولت و مدیریت میراث سیاسی ترامپ تبدیل شده است.

بحران دیزل و فشار بر کشاورزان

قیمت انرژی، به‌ویژه سوخت دیزل، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رای‌دهندگان در ایالت‌های کشاورزی و مناطق مرکزی آمریکا تبدیل شده است؛ مناطقی که وابستگی زیادی به حمل‌ونقل و ماشین‌آلات کشاورزی دارند.

بر اساس آمار‌های رسمی که واشنگتن‌پست منتشر کرده است، میانگین قیمت هر گالن دیزل در منطقه غرب میانه در ماه سپتامبر گذشته به ۶.۵۳ دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۲.۸۰ دلار افزایش داشته است. این رقم در ایالتی مانند کالیفرنیا، طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، به ۸.۴۴ دلار در هر گالن رسیده است.

ریشه این بحران به پیامد‌های جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران بازمی‌گردد؛ جنگی که آسیب‌های شدیدی به پالایشگاه‌های حیاتی در غرب آسیا وارد کرده است. اگرچه رسانه‌ها ادعا می‌کنند جریان نفت خام از طریق تنگه هرمز بهبود یافته، اما محموله‌های فرآورده‌های پالایش‌شده مانند دیزل تنها حدود ۱۱ درصد از این جریان را تشکیل می‌دهند. این آمار را وال‌استریت ژورنال به نقل از شرکت کپلر، فعال در زمینه رصد حمل‌ونقل دریایی و تجارت کالا در سراسر جهان، منتشر کرده است.

واشنگتن‌پست گزارش داده است که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، شخصا وارد تلاش‌های فوری برای میانجیگری شده تا خشم کشاورزان و رای‌دهندگان را کاهش دهد و فشار ناشی از قیمت بالای سوخت بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهد؛ چرا که هزینه دیزل به یک نگرانی انتخاباتی برای جمهوری‌خواهان در ایالت‌های روستایی کلیدی تبدیل شده است.

ونس در جریان سفر اخیر خود به ایالت آیووا، از زک لَن، نامزد جمهوری‌خواه فرمانداری این ایالت، پرسید دولت چه اقدامی می‌تواند برای کمک به کشاورزان انجام دهد. او پیشنهاد کرد استفاده از «دیزل رنگی» مجاز شود؛ سوختی که از پرداخت مالیات معاف است و معمولا برای مصارف خارج از جاده، کشاورزی و ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین پیشنهاد شد مالیات فدرال ۲۴.۴ سنتی برای هر گالن تا پایان سال به حالت تعلیق درآید.

بر اساس روایت این روزنامه، موضوع به بحث‌های انتخاباتی محدود نماند. پس از آنکه ونس این پیشنهاد را «ایده‌ای جالب» توصیف کرد، با مشاوران و اعضای دولت خود وارد رایزنی شد و سپس ترامپ در ۵ اکتبر جاری با امضای یک فرمان اجرایی، اجرای موقت مقررات فدرال منع‌کننده استفاده از این نوع سوخت در جاده‌ها را تا پایان سال متوقف کرد.

با وجود این مداخلات، ترامپ همچنان تلاش دارد شدت این بحران‌های اقتصادی را کم‌اهمیت جلوه دهد. او در تجمع‌های انتخاباتی خود افزایش قیمت‌ها را «بهای ناچیزی» برای حفظ امنیت کشور توصیف کرده، مدعی شده اقتصاد کلان در وضعیت شکوفایی قرار دارد و گفته است با پایان جنگ با ایران، قیمت‌ها به‌زودی کاهش خواهد یافت.

مشکل فقط مالیات نیست

با این حال، مشکل جمهوری‌خواهان فراتر از موضوع مالیات است. کالین ایتون، نویسنده وال‌استریت ژورنال، در گزارشی تاکید کرده است بحران دیزل به کمبود جهانی فرآورده‌های پالایش‌شده مربوط می‌شود، نه صرفا افزایش قیمت نفت خام.

در اینجا محدودیت‌های اقدامات جمهوری‌خواهان آشکار می‌شود. پاتریک دی‌هان، کارشناس حوزه سوخت، در گفت‌و‌گو با واشنگتن‌پست مشکل را این‌گونه خلاصه کرده است: «مشکل مالیات نیست، بلکه عرضه است.»

اندی لیپوف، تحلیلگر نفت، نیز به وال‌استریت ژورنال گفته است: «مصرف‌کنندگان نفت خام نمی‌خرند؛ آنها بنزین، سوخت هواپیما و دیزل می‌خرند.» این اظهارنظر نشان می‌دهد بازگشت جریان نفت خام لزوما به معنای بازگشت سریع سوخت آماده مصرف نیست.

از این رو، اقدام ترامپ بیشتر تلاشی برای ارائه پاسخی ملموس به فشاری است که رای‌دهندگان هر روز آن را احساس می‌کنند، اما ریشه اصلی اختلال جهانی در عرضه را برطرف نمی‌کند. همین مسئله قیمت سوخت را به موضوعی خطرناک در انتخابات تبدیل کرده است؛ زیرا افزایش قیمت از جایگاه‌های سوخت و کامیون‌ها به قیمت مواد غذایی، حمل‌ونقل و کالا‌ها منتقل می‌شود و در نهایت به قلب مسئله هزینه‌های زندگی می‌رسد؛ موضوعی که یکی از نقاط ضعف جمهوری‌خواهان محسوب می‌شود.

پرونده اپستین؛ یک مسئله انتخاباتی

در سوی دیگر، جمهوری‌خواهان با فشار گسترده‌ای در جبهه حقوقی و اخلاقی ناشی از افزایش دوباره توجه‌ها به پرونده جفری اپستین روبه‌رو هستند.

اندرو هاوارد، خبرنگار حوزه سیاسی پولیتیکو، در گزارشی نوشت کمیته اقدام سیاسی بزرگ دموکرات‌ها در انتخابات سنا، «رسانه‌ها را با تبلیغاتی علیه جمهوری‌خواهان درباره جفری اپستین، صهیونیست محکوم به جرائم جنسی، بمباران می‌کند و برای این کار داده‌هایی در اختیار دارد.»

این خبرنگار به یک نظرسنجی داخلی از بیش از ۴۵۰۰ رای‌دهنده اشاره کرده که شرکت «بلو رز ریسرچ» انجام داده است. نتایج نشان می‌دهد ۴۴ درصد از رای‌دهندگان، و همین میزان از رای‌دهندگان مردد، پرونده اپستین را مسئله‌ای «جدی» می‌دانند و معتقدند جمهوری‌خواهان باید در قبال آن پاسخگو باشند.

داده‌های کمیته اقدام سیاسی دموکرات‌ها نشان می‌دهد تبلیغات انتخاباتی متمرکز بر این پرونده می‌تواند نتایج رقابت‌های انتخاباتی را بین ۳ تا ۶ درصد به نفع نامزد‌های دموکرات تغییر دهد.

پرونده اپستین برای خود ترامپ نیز ابعاد مستقیم‌تری پیدا کرده است. وب‌سایت خبری دیلی‌بیست به نقل از دیوید روثکوف، تحلیلگر سیاسی و استراتژیست، نوشته است رفتار ترامپ در دفاع مداوم از افرادی که به تعرض جنسی متهم شده‌اند، به گفته او، با نگرانی رئیس‌جمهور از بازگشت اتهامات مرتبط با گذشته و روابطش با اپستین ارتباط دارد.

روثکوف همچنین گفته است ترامپ به‌خوبی می‌داند زنانی وجود دارند که قربانی بوده‌اند و ممکن است در آینده در برابر کنگره شهادت دهند؛ موضوعی که باعث شده تیم او از همان ابتدا برای تقویت موضع سیاسی رئیس‌جمهور تلاش کند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره در معرض خطر است

نکته قابل توجه این است که بحران دیزل و پرونده اپستین از دو مسیر متفاوت عمل می‌کنند. اولی مسئله‌ای مادی و معیشتی است؛ قیمت بالای سوخت مستقیما هزینه حمل‌ونقل، کشاورزی و کالا‌ها را افزایش می‌دهد.

دومی مسئله‌ای اخلاقی و سیاسی است؛ پرونده اپستین بار دیگر پرسش‌هایی درباره ترامپ، شفافیت و مسئولیت سیاسی را به عرصه عمومی بازمی‌گرداند. اما هر دو در نهایت حول یک مسئله مشترک می‌چرخند: توانایی جمهوری‌خواهان برای متقاعد کردن رای‌دهندگان به اینکه این حزب شایستگی حفظ اکثریت را دارد.

بنابراین، رقابت انتخاباتی دیگر صرفا به برنامه‌های سنتی اقتصادی محدود نیست، بلکه به جنگ فرسایشی تبدیل شده است که در آن فشار‌های معیشتی مردم با مناقشات اخلاقی و سیاسی در هم تنیده شده‌اند.

در حالی که جمهوری‌خواهان به سرکردگی ترامپ و ونس تلاش می‌کنند با واکنش سریع به مشکلات روزمره مردم، از جمله معافیت دیزل از مالیات فدرال و گفت‌و‌گو با کشاورزان در پایگاه‌های سنتی حزب، تصویر پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه را به نمایش بگذارند، دموکرات‌ها امیدوارند نارضایتی اقتصادی و مسائل شخصی جنجال‌برانگیز را به اهرمی تعیین‌کننده برای تصاحب کرسی‌های بیشتر در سنا و مجلس نمایندگان تبدیل کنند.

منبع: الجزیره