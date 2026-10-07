مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: صدا‌های احتمالی انفجار و مشاهده دود و آتش در محدوده فرودگاه نوشهر مربوط به اجرای رزمایش امداد و نجات هوایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- شهرام محمدی اطاق‌سرا  مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: رزمایش امداد و نجات هوایی با هدف ارتقای ضریب ایمنی و افزایش آمادگی در برابر حوادث و سوانح احتمالی در فرودگاه نوشهر در حال برگزاری است.

وی افزود: با توجه به سناریوی پیش‌بینی‌شده برای این رزمایش، احتمال شنیده شدن صدا‌های انفجار و مشاهده دود و آتش‌سوزی در محدوده فرودگاه وجود دارد و این موارد بخشی از عملیات تمرینی و آموزشی است.

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران ادامه داد: همزمان با اجرای رزمایش، ممکن است شهروندان شاهد تردد خودرو‌های امدادی، انتظامی و سایر عوامل عملیاتی در مسیر‌های پیرامونی فرودگاه نوشهر باشند.

محمدی اطاق‌سرا از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، در صورت قرار گرفتن در مسیر خودرو‌های امدادی و عملیاتی، با عوامل اجرای رزمایش همکاری کنند تا عملیات طبق برنامه و بدون اختلال انجام شود.

وی گفت: این رزمایش تا ظهر امروز ادامه خواهد داشت و پس از پایان عملیات، شرایط به روال عادی بازخواهد گشت.

برچسب ها: صدای انفجار ، رزمایش
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