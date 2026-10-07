باشگاه خبرنگاران جوان- شهرام محمدی اطاق‌سرا مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: رزمایش امداد و نجات هوایی با هدف ارتقای ضریب ایمنی و افزایش آمادگی در برابر حوادث و سوانح احتمالی در فرودگاه نوشهر در حال برگزاری است.

وی افزود: با توجه به سناریوی پیش‌بینی‌شده برای این رزمایش، احتمال شنیده شدن صدا‌های انفجار و مشاهده دود و آتش‌سوزی در محدوده فرودگاه وجود دارد و این موارد بخشی از عملیات تمرینی و آموزشی است.

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران ادامه داد: همزمان با اجرای رزمایش، ممکن است شهروندان شاهد تردد خودرو‌های امدادی، انتظامی و سایر عوامل عملیاتی در مسیر‌های پیرامونی فرودگاه نوشهر باشند.

محمدی اطاق‌سرا از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، در صورت قرار گرفتن در مسیر خودرو‌های امدادی و عملیاتی، با عوامل اجرای رزمایش همکاری کنند تا عملیات طبق برنامه و بدون اختلال انجام شود.

وی گفت: این رزمایش تا ظهر امروز ادامه خواهد داشت و پس از پایان عملیات، شرایط به روال عادی بازخواهد گشت.