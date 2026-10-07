باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، طی سخنانی در نشست رو نمایی از تحول بنیادین در دسترسی مردم به خدمات قضایی با بهره گیری از هوش مصنوعی، ضمن قدردانی از مجموع تلاشگران عرصه‌ی خطیر هوشمندسازی عدلیه اظهار کرد: یکی از فرصت‌هایی که در نتیجه‌ی تحمیل شرایط جنگی، برای ما حاصل شد، اهتمام و تمرکز در جهت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با سکو‌های بومی و مدل‌های هوش مصنوعی داخلی بود. در واقع، فرصتی که از تهدید جنگ حاصل شد، خوداتکایی فناورانه و به‌نوعی، بازتعریف مدل‌های حکمرانی هوشمند بود. این عرصه‌ای است که باید آن را مغتنم شماریم و برای توسعه و بسط آن، ممارست کنیم این گام بزرگ در تحول در دسترسی مردم به خدمات قضایی با بهره گیری از هوش مصنوعی نیز همزمان با جنگ ۱۲ روزه شروع و با پایان جنگ ۱۲ روزه وارد فاز اجرایی شد.

در کشور سند کم نداریم، اما درصد قابل توجهی از این اسناد محقق نمی‌شوند

رئیس عدلیه گفت:طی بیش از ۵ سالی که متصدی ریاست قوه قضاییه شده‌ام، راهبردی را اتخاذ کرده‌ام که مبتنی بر آن بتوانیم داده‌های موجود در مراجع و مراکز قضایی را در چارچوب شرع و قانون و با گمنام‌سازی، حفظ محرمانگی، لحاظ موازین امنیتی و صیانت از حریم خصوصی افراد، با متخصصان و متولیان در حوزه‌هایی نظیر حقوق، جامعه‌شناسی، فیلم و مستندسازی و غیره، به اشتراک بگذاریم. هدف از این کار نیز افزایش سواد حقوقی آحاد جامعه و پیشگیری از جرائم و مفاسدی است که ممکن است بواسطه‌ی جهل نسبت به قانون و ترتیبات حقوقی و قضایی، گریبانگیر مردم شود.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر رفع برخی از انسداد‌ها به‌منظور آشنایی بیش از پیش مردم با روند‌ها و تشکیلات قضایی، بیان داشت: احساس من آن بود که انسداد و بستن درب‌های عدلیه، نه به نفع قوه قضاییه است و نه به نفع مردم. فلذا طی بیش از ۵ سال اخیر، تدابیر و تمهیداتی اندیشیده‌ایم که این در‌ها گشوده شود؛ نمود این امر، در همین قضیه‌ی اشتراک‌گذاری داده‌های قضایی با حفظ و لحاظ تمامی ترتیبات امنیتی و محرمانگی، جلوه‌گر است. نمود دیگر رویکرد مذکور نیز، در سرکشی‌ها و بازدید‌های مسئولان ذی‌صلاح و نمایندگان مجلس و حتی کنشگران آموزشی و تربیتی و حوزه جامعه‌شناسی از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها، بروز و ظهور دارد. در مصداق دیگری، من به مقامات دیوان‌عالی کشور توصیه کرده‌ام زمینه‌ای فراهم آورند تا دانشجویان و اندیشمندان علم حقوق در جلسات وحدت رویه دیوان به‌عنوان ناظر حضور یابند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، به تبیین و تشریح فواید توسعه ابزار‌های فناورانه و هوشمند در عدلیه پرداخت و تصریح کرد: توسعه ابزار‌های فناورانه و بهره‌گیری از هوش مصنوعی جهت تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات قضایی، یک اولویت اساسی و تعطیل‌‎ناپذیر در قوه قضاییه است؛ ما خود را مکلف می‌دانیم که خدمات قضایی را به ارزان‌ترین شکل ممکن به مردم عرضه کنیم و این عرضه خدمات نیز به‌گونه‌ای باشد که نهایت تکریم در قبال مردم و مراجعان انجام گیرد. تحقق جامع و کامل این اهداف، در گروی تکمیل هوشمندسازی عدلیه است.

رئیس عدلیه عنوان کرد: بنابراین مؤکداً تاکید می‌کنم که خدمات قضایی باید به سهل‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین شکل ممکن به مردم ارائه شود و این ارائه خدمات نیز باید توأم با تکریم مردم و ارباب‌رجوع باشد. برای تحقق صددرصدی این اهداف، گریز و گزیری نداریم جز آنکه در ارائه خدمات قضایی، ابزار‌های فناورانه و هوش مصنوعی را هر چه بیش‌تر و پرحجم‌تر، توسعه دهیم.

قاضی‌القضات با اشاره به پیشگیری از فساد به موجب توسعه ابزار‌های فناورانه خاطرنشان کرد: یکی از مزایای توسعه ابزار‌های فناورانه و هوش مصنوعی در ارائه خدمات قضایی، پیشگیری از مفاسد و تخلفات و افزایش شفافیت‌ها در فرایند‌ها و روند‌های حقوقی و قضایی است. ما معتقدیم که توسعه ابزار‌های فناورانه و هوش مصنوعی در ساختار قضایی، تنها یک تسهیل‌گر اداری نیست، بلکه یک تحول ساختاری در جهت تحقق عدالت است.

مصادیق این امر در نظارت هوشمند، حذف عامل انسانی در نقاط گلوگاهی، پیشگیری سیستمی، ارجاع پرونده‌ها، استعلامات برخط و ده‌ها نمونه دیگر، جلوه‌گر و عیان است.

هوشمند سازی و استفاده از هوش مصنوعی امر اختیاری نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، به آسیب‌های ناشی از هوش مصنوعی نیز گریزی زد و اظهار کرد: در توسعه و بهره‌گیری از ابزار‌های فناورانه و هوش مصنوعی در ارائه خدمات قضایی، باید آسیب‌ها و مضرات احتمالی را نیز مدنظر قرار داد و برای رفع آنها، تدابیر عالمانه و عاجل اتخاذ کرد. در واقع در استراتژی حکمرانی هوشمند، نباید رویکرد‌های خوش‌بینانه‌ی افراطی را مدخلیت داد و از آسیب‌ها و مضرات، غافل شد. هر چند، اصل و اساس، بهره‌گیری و توسعه‌ی هوش مصنوعی در خدمات‌دهی است؛ لکن این امر به معنای غفلت از نقاط آسیب این پروژه نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: نسبت به حریم خصوصی مردم و امنیت اطلاعاتشان حساس باشید

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تأمین امنیت داده‌ها و صیانت از حریم خصوصی مردم، افزود: ما در فرایند توسعه‌ی بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ارائه خدمات قضایی، بر دو مقوله، تاکید مؤکد داریم؛ نخست آنکه، امنیت داده‌ها به طور کامل تأمین و تضمین شود تا مبادا این اطلاعات به دست دشمن و اغیار بیفتد و ثانیاً، از اسرار مردم و حریم خصوصی افراد، به طور کامل صیانت و حفاظت شود.

قدر کار خود را بدانید؛ تسهیل‌گری شما در استفاده مردم از هوش مصنوعی جلوی بسیاری از فساد‌ها را می‌گیرد

رئیس دستگاه قضا بر اشتراک‌گذاری ابداعات فناورانه عدلیه تاکید کرد و گفت: به مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور داده‌ام که در ارائه و اشتراک‌گذاری نوآوری‌های فناورانه خود، به سایر دستگاه‌ها و نهادها، خِسَت و اِمساک به خرج ندهند و چنانچه ابداعات فناورانه آنها برای تسهیل امورات مردم در سایر بخش‌های نیز مفید و نافع است، آن ابداعات را برای متولیان بخش‌های مربوطه، به اشتراک بگذارند.

رئیس عدلیه در خاتمه عنوان کرد: تبیین و تشریح ابزار‌ها و روش‌های فناورانه قوه قضاییه، با هدف و منظورِ تبلیغ دستاورد‌ها صورت نمی‌گیرد؛ بلکه هدف از این کار، آموزش، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم است؛ ما تاکید داریم که آحاد مردم و مراجعان به عدلیه، دانش و سواد استفاده از ابزار‌های فناورانه را کسب کنند تا پیشبرد امورات قضایی و حقوقی‌شان، تسهیل و تسریع و ارزان‌تر شود.

اتفاق بی سابقه در قوه قضاییه؛ بخش خصوصی با اطلاعات حاکمیتی به کمک مردم آمد

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه افزایش ارائه خدمات فناورانه‌یقوه قضاییه، ارتقاء رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت، گفت: عدالت یک امر ثابت است که شیوه‌های رسیدن به آن متغیر می‌باشد و با توجه به اینکه امروز شیوه‌های سنتی رسیدن به عدالت ناکارآمد شده، ما ناگزیر هستیم که از شیوه‌های جدید برای محقق کردن عدالت در جامعه استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه امروز بر اساس نیاز‌های خود از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی استفاده می‌کند، گفت: تا پیش از امروز، هیچگاه عدلیه اطلاعات و دیتا‌های خود را در اختیار سکو‌ها قرار نداده بود؛ البته اینگونه نیست که ما دیتا را به سکو‌ها بدهیم و هیچ نظارتی بر آنها نداشته باشیم. نظارت‌های ما به صورت جدی درحال انجام است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: روز به روز بر تعداد خدماتی که از طریق درگاه‌ها به سکو‌ها داده می‌شود افزوده خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: ارائه مشاوره‌های پیش از ثبت اظهارنامه توسط سکو‌ها به مردم، نقش ویژه‌ای در ایجاد صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به عدلیه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: افزایش سرعت و دقت و همچنین کاهش هزینه‌ها، از مزایای مهم استفاده از سکو‌های هوشمند برای ارائه خدمات قضایی به مردم است.

معاون راهبردی قوه قضاییه: با کمک از هوش مصنوعی در ابتدای تعامل فرد در تشکیل پرونده می‌توان با فرد در مورد افزایش صلح و سازش و کاهش تعداد پرونده‌ها تعامل کرد

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست اظهار کرد: مهمترین راهکار‌های موجود در سند تحول قضایی، مربوط به بخش سیاست‌های تحول‌آفرین هستند؛ حکمرانی هوشمند و داده‌محور نیز بخشی از همین سیاست‌های تحول‌آفرین محسوب می‌شوند.

معاون راهبردی قوه قضاییه همچنین از پیشرفت ۶۲ درصدی اجرای سند تحول قضایی خبر داد.

صاحبکار با بیان اینکه ما امروز شاهد ورود گسترده هوش مصنوعی به عدلیه به عنوان رابط بین قوه قضاییه و مردم هستیم، گفت: ارائه مشاوره به افراد با هدف صلح و سازش و پیشگیری از تشکیل پرونده، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی در ۷ روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته، کاهش قابل توجه هزینه‌های مردم و همچنین حذف برخی عوامل انسانی دخیل در تشکیل پرونده، از جمله مزایای استفاده از زیست‌بوم خدمات هوشمند قضایی است.

معاون راهبردی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما از کمک‌های بخش خصوصی و مردم به عدلیه در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت در جامعه استقبال می‌کنیم.

پروژه مهم قوه قضاییه که در شرایط جنگی و با وجود بمباران محل انجام پروژه انجام شد

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه اظهار کرد: قوه قضاییه امروز از دستاورد‌های مهمی در راستای تحقق منویات رهبر شهید و تأکیدات مقام معظم رهبری، رونمایی خواهد کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ما امروز در آستانه یک تحول بزرگ و بنیادین در نحوه تعامل مردم با دستگاه قضایی هستیم. یکی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر با مسئولان شرکت‌های اقتصاد دیجیتال این بود که کار‌های قضایی مردم باید سریع، دقیق، عزتمندانه، کم‌هزینه و باسهولت انجام شود؛ ما دو نسل از خدمات قضایی یعنی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و خودکاربری مراجعین حرفه‌ای مانند وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها را سپری کردیم؛ در حال حاضر با آغاز به کار این زیست‌بوم جدید که مبتنی بر خدمات هوشمند قضایی است، چنانچه عموم مردم نیاز به خدمات قضایی داشته باشند می‌توانند در یکی از ۷ سکویی که امروز شروع به فعالیت می‌کنند و ۹ سکوی دیگر که تا هفته‌های آینده اضافه می‌شوند، با حفظ محرمانگی، خدمت خود را دریافت کنند. مردم دیگر نیازی نخواهند داشت که برای ارسال اظهارنامه و لایحه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و می‌توانند برای تهیه متون قضایی از هوش مصنوعی بهره بگیرند و با سرعت، دقت و سهولت این کار را در هر محلی حتی خارج از کشور بسیار کم‌هزینه انجام دهند.

کاظمی‌فرد عنوان کرد: امروز هوش مصنوعی تخصصی با آموزش و یادگیری میلیون‌ها داده قضایی اعم از دادنامه، اظهارنامه، لایحه و سایر مستندات پرونده‌های قضایی که به صورت گمنام سازی شده در اختیارش قرار گرفته، قابلیت مشاوره و تولید متون قضایی را پیدا کرده و از طریق سکو‌های ارائه خدمات هوشمند، این خدمات را به مردم ارائه می‌دهد تا مردم بتوانند در تعامل با این سکوها، نیاز‌های خود را در هر مکانی حتی خارج از کشور انجام دهند؛ با راه اندازی این زیست بوم که مبتنی بر خدمات هوشمند قضایی است، می‌توانیم اذعان کنیم که گام بسیار بلندی در اجرای دستورات رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب برداشته شده است.

وی با بیان اینکه زیست بوم جدید خدمات قضایی با ۵ خدمت که مهم‌ترین آنها خدمات لایحه و اظهارنامه است، از امروز کار خود را به صورت رسمی شروع میکند، تاکید کرد: نخستین بار در کشور است که یک دستگاه حاکمیتی این نوع خدمات خود را در اختیار سکو‌ها قرار داده است. ما از مزیت سکو‌ها یعنی دسترسی بالای مردم و سهولت استفاده، بهره بردیم و به آنها میدان دادیم تا خدمات قضایی که بخشی از کار حاکمیت است را انجام دهند. این نوع تعامل حاکمیت با بخش خصوصی باعث رقابت‌پذیر شدن آنها با سکو‌های رقیب خارجی می‌شود و ما نیز به عنوان بخشی از حاکمیت، در نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری فعالیت داریم؛ ضمن آنکه کلیه زیرساخت‌ها، منابع سخت افزاری و نرم افزاری این زیست بوم نیز توسط سکو‌ها تهیه شده است و قوه قضاییه این زیست‌بوم خدمات قضایی را بدون یک ریال هزینه دولتی ایجاد کرده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: برای اولین بار در کشور است که به عنوان یک نهاد حاکمیتی حجم زیادی از داده بالغ بر ۱۰ میلیون دادنامه و ۱ میلیون اظهارنامه را پس از گمنام‌سازی و با حفظ حریم خصوصی جهت آموزش هوش مصنوعی در اختیار سکو‌ها قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در کشور است که یک خدمت پایه‌ای حاکمیتی با کمک هوش مصنوعی ارائه می‌شود، گفت: این موضوع قطعا باعث رونق کسب و کار هوش مصنوعی و پیشبرد تأکیدات رهبر شهید انقلاب در زمینه هوش مصنوعی خواهد شد.

کاظمی‌فرد عنوان کرد: نخستین بار است که ما می‌توانیم قبل از تشکیل پرونده با استفاده از راهنمای هوشمند قضایی، هدایت به صلح و سازش را انجام دهیم و مسائل را با استفاده از روش‌های غیرقضایی، حل و فصل گردانیم و درخواست‌های قضایی را با ساختار‌های یکسان وارد دستگاه قضایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما این پروژه را در جنگ ۱۲ روزه آغاز کردیم و بعد از جنگ رمضان خاتمه دادیم و نشان دادیم که در شرایط سخت نیز می‌توان کار‌های بزرگ را انجام داد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: برای این پروژه بیش از ۵۰ سکو درخواست داشتند که در یک فرآیند دقیق و پرفشار هوش مصنوعی آنها از نظر دانش حقوقی و هدایتگری کاربران، بررسی و امتیاز بندی شدند و اکنون ۷ سکو متصل شدند و ۹ سکوی دیگر هم در حال اتصال هستند. برای همه این خدمات یک سند الزامات فنی و امنیتی تدارک دیده شده است. مدیران این پروژه نیز دو جوان دهه هفتادی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هستند.

وی گفت در حال حاضر هفت سکوی «آداد»، «بله»، «دادنو»، «دادیار»، «دیوان»، «روبو وکیل» «وکیل شریف» متصل شد‌ه‌اند و ۹ سکوی دیگر نیز در حال اتصال هستند.

«کاظم کیال» مدیرعامل پیام‌رسان بله با تقدیر از همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در توسعه خدمات قضایی هوشمند، گفت: اتفاقات مثبتی که امروز در قوه قضاییه شاهد آن هستیم، اتفاقاتی است که شاید در گذشته کسی به خاطر بوروکراسی‌های پیچیده و موانع موجود، انتظارات آن را از این قوه نداشت؛ امروز دستگاه قضایی کشور با رویکرد ایجاد یک زیست‌بومِ بدون انحصار برای مشارکت بخش خصوصی، زمینه را برای ورود شرکت‌های مختلف و ارائه خدمات نوآورانه به مردم فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در این همکاری، علاوه بر فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و ارائه خدمات، داده‌های مورد نیاز نیز با رعایت محرمانگی و الزامات مربوط به حریم خصوصی در اختیار مجموعه‌های فعال قرار گرفته است و مهم‌تر از همه، قوه قضاییه مسیر ایجاد یک زیست‌بوم متکی بر ظرفیت بخش خصوصی را دنبال کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیام‌رسان بله افزود: این پیام‌رسان در حال حاضر ۶۷ میلیون کاربر ثبت‌نام‌شده دارد که از این تعداد، حدود ۴۰ میلیون نفر کاربر فعال ماهانه و ۲۰ میلیون نفر کاربر فعال روزانه هستند. این ظرفیت بزرگ می‌تواند در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل پیام‌رسان بله، اطلاع‌رسانی رایگان را یکی از حوزه‌های همکاری با قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده‌ها و تغییرات مربوط به آنها عمدتاً از طریق پیامک انجام می‌شود که هزینه‌هایی را به دستگاه قضایی تحمیل می‌کند. ما با استفاده از ظرفیت پیام‌رسان‌ها و فناوری‌های موجود، امکان ارسال رایگان این پیام‌ها را فراهم کرده‌ایم و در حال حاضر ماهانه حدود هشت میلیون پیام قضایی از طریق بله به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.

کیال با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم اظهار کرد: گاهی اطلاع نداشتن از یک تغییر وضعیت یا مهلت قانونی می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت اعتراض و ورود فرد به فرآیند‌های پیچیده‌تر و پرهزینه شود. بر همین اساس، خدمت «یادآور هوشمند قضایی» در بله با هدف اطلاع‌رسانی به‌موقع و کاهش چنین مشکلاتی، ارائه شده است.

وی «دفتر خدمات قضایی هوشمند» را دومین حوزه همکاری بله با قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: هدف این خدمت، فراهم کردن دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه مردم به خدمات قضایی است. گاهی مردم برای ثبت یک عریضه، مجبور می‌شوند از یک میلیون تومان به بالا، هزینه کنند ولی امروز این خدمت تقریبا به صورت رایگان در بستر بله ارائه می‌شود.

مدیرعامل پیام‌رسان بله افزود: دو سرویس «استعلام اعتبارمعاملاتی» و «گواهی عدم سوءپیشینه» طی سه تا چهار ماه گذشته در بله راه‌اندازی شده و تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر از خدمت استعلام اعتبار معاملاتی و بیش از ۴۰ هزار نفر از خدمت گواهی عدم سوءپیشینه استفاده کرده‌اند؛ ایرانیان خارج از کشور که تاکنون در دسترسی به خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه بوده‌اند نیز می‌توانند از خدمات این دو سرویس استفاده کنند؛ ظرفیت پیام‌رسان بله می‌تواند در حوزه اطلاع‌رسانی، دریافت رمز و دسترسی به خدمات قضایی، امکان دریافت آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خدمات را برای این گروه فراهم کند.

کیال گفت: در حال حاضر بازوی عدل ایران در پیام‌رسان بله، حدود سه و نیم میلیون کاربر فعال ماهانه دارد؛ نیم میلیون نفر تا کنون با دستیار هوش مصنوعی بله کار کرده‌اند و بیشتر از ۳۵۰ هزار سوال پرسیده شده و در همین مدت کوتاه سپری شده از رونمایی، تقریباً سه هزار عریضه و اظهارنامه با استفاده از هوش مصنوعی در بله تولید شده است؛ ما ثبت اولین اظهارنامه با هوش مصنوعی در سیستم قضایی کشور را یک دستاورد تاریخی می‌دانیم. استفاده از این فناوری می‌تواند پیش از ورود افراد به فرآیند قضایی، به آنها در آگاهی از حقوق و مسیر صحیح اقدام کمک کند و در مواردی که ادله کافی وجود ندارد، مانع از ورود غیرضروری افراد به فرآیند قضایی شود. این فناوری همچنین می‌تواند به مردم در ارزیابی و بررسی مشاوره‌های حقوقی دریافتی کمک کند.

کیال ضمن قدردانی از مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سایر بخش‌های قوه قضاییه برای فراهم کردن این ظرفیت‌ها گفت: بخشی از خدمات ارزشمندی که در حوزه فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد شده، هنوز برای عموم مردم به اندازه کافی شناخته‌شده نیست و لازم است این ظرفیت‌ها از طریق رسانه‌ها و سایر بستر‌های اطلاع‌رسانی، به شکل گسترده‌تری معرفی شود.

قوه قضاییه شیوه‌ای از ارائه خدمت به مردم را ارائه داده است که در بین تمام حاکمیت اولین بوده است

«زهرا سادات فاطمی» مدیرعامل شرکت آیه و ارائه‌دهنده محصول دادنو نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: نشست امروز صرفاً در رابطه با ارائه محصول‌های هوشمند قضایی نیستند، بلکه در رابطه با شیوه‌ای جدید در ارائه خدمات به مردم است که قوه قضاییه جزو پیشگامان این موضوع در مجموعه حاکمیت محسوب می‌شود.

وی افزود: پیش از این، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی برای دستیابی به داده‌های مورد نیاز ناچار بودند اطلاعات را از منابع مختلف جمع‌آوری کنند که این فرآیند علاوه بر دشواری‌های متعدد، زمان زیادی نیز به خود اختصاص می‌داد؛ اما فراهم شدن دسترسی به داده‌های متنوع و معتبر قضایی، امکان توسعه و آموزش دقیق‌تر محصول «دادنو» را فراهم کرده است.

وی افزود: مردم زمانی که با یک مسئله حقوقی مواجه می‌شوند، در نخستین گام به دنبال پاسخ این سؤال هستند که برای حل مشکل خود چه اقدامی باید انجام دهند؛ دادنو تلاش می‌کند با استفاده از زبان ساده و تکیه بر اطلاعات معتبر، مسئله کاربر را تشریح و در صورت امکان، راهکار‌های غیرقضایی و شبه‌قضایی را پیشنهاد کند تا از مراجعه غیرضروری به قوه قضاییه جلوگیری شود و مسیر مناسب دریافت خدمت به مردم معرفی شود.

مدیرعامل شرکت آیه با بیان اینکه مزیت «دادنو» صرفاً در استفاده از فناوری هوش مصنوعی خلاصه نمی‌شود، گفت: امروز مدل‌های قدرتمند هوش مصنوعی در جهان توسعه یافته‌اند و بخشی از نیاز‌های عمومی را پاسخ می‌دهند؛ اما دو ویژگی مهم در این طرح وجود دارد که مدل‌های عمومی خارجی از آن برخوردار نیستند. نخست، دسترسی به داده‌های تخصصی و متناسب با نظام حقوقی کشور و دوم، امکان اتصال به خدمات قضایی و انجام برخی فرآیند‌ها از طریق این بستر است.

فاطمی ادامه داد: یک مدل عمومی هوش مصنوعی، نمی‌تواند به صورت مستقیم برای کاربر اظهارنامه یا لایحه را در فرآیند‌های قضایی کشور ثبت کند، اما ایجاد دسترسی‌های لازم از سوی قوه قضاییه برای سکو‌های داخلی، این امکان را فراهم کرده است که هوش مصنوعی در کنار ارائه مشاوره و تولید محتوا، به تسهیل فرآیند دریافت خدمات نیز کمک کند.

وی با اشاره به بازخورد‌های دریافت‌شده از کاربران دادنو طی مدت اخیر نیز اظهار کرد: در ابتدای فعالیت محصول، با چند هزار نفری که از خدمات ارائه‌شده استفاده کرده بودند تماس گرفتیم و بازخورد‌های بسیار مثبتی دریافت کردیم. در عین حال، کاربران درخواست‌های بیشتری برای ایجاد دسترسی به خدمات و حوزه‌های مختلف مطرح کرده‌اند که می‌تواند در مراحل بعدی توسعه محصول مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آیه با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه گفت: این قوه مجموعه گسترده‌ای از دانش، خدمات و فرآیند‌های حقوقی در اختیار دارد و ما خواستار این هستیم که این ظرفیت‌ها بیش از پیش در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی قرار گیرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تیم اجرایی ما طی یکی دو سال اخیر به صورت شبانه‌روزی برای تحقق اهداف خود تلاش کرد و علی رغم جنگ تحمیلی که سختی‌ها و موانعی را بر سر راهمان قرار داد، اما ما هیچگاه تلاش خود را متوقف نکردیم.