باشگاه خبرنگاران جوان - طرح ساماندهی محدوده دروازه کازرون که طی سال‌های گذشته به یکی از کانون‌های پرتردد عرضه فرآورده‌های پروتئینی و میوه تبدیل شده بود، با رویکردی چندجانبه آغاز شد.

هدف اصلی این طرح، رفع مشکلات دیرینه از جمله آلودگی‌های بهداشتی، ترافیک سنگین و ناهماهنگی با بافت تاریخی و گردشگری شهر است، بدون آنکه خللی در معیشت و حقوق قانونی کسبه ایجاد شود.

انتقال صنوف، نه تعطیلی کسب‌وکار

مدیریت شهری شیراز با تأکید بر اینکه «ساماندهی به معنای حذف اشتغال نیست»، اعلام کرد برنامه مذکور صرفاً برای تغییر محل استقرار صنوفی است که فعالیت آنان با ضوابط بهداشتی و زیست‌محیطی محدوده همخوانی ندارد. بر این اساس، تنها صنوفی که در زمره فعالیت‌های مرتبط با ماهی، مرغ و پروتئین و میوه و تره‌بار تعریف شده‌اند، مشمول طرح انتقال هستند.

سایر کسبه‌ای که دارای مجوز‌های قانونی بوده و فعالیت‌شان با ضوابط شهری در تضاد نیست، همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و مشمول فرآیند انتقال نخواهند بود.

بسته‌های حمایتی برای کسبه

در راستای کاهش فشار‌های اقتصادی ناشی از جابه‌جایی، شهرداری شیراز تسهیلات ویژه‌ای را برای فعالان اقتصادی مشمول طرح پیش‌بینی کرده است.

این حمایت‌ها شامل بهره‌مندی از معافیت‌های عوارضی به مدت یک‌سال، اعمال دوره تنفس در پرداخت اجاره‌بها و امکان انعقاد قرارداد‌های بلندمدت و تعیین اجاره‌بهای غرفه‌ها در «بازار بزرگ پروتئین» با رویکرد حمایتی است.

تعیین تکلیف حقوق مالکانه و سرقفلی

یکی از بخش‌های کلیدی این طرح، توجه به حقوق بیش از ۹۰ نفر از ذی‌نفعان و مالکان سرقفلی در این محدوده است.

فرآیند قانونی شامل تشکیل پرونده، نقشه‌برداری، ارزیابی فنی و بررسی اسناد مالکیت آغاز شده است. مسئولان شهری تأکید دارند که رفع مزاحمت شغلی، کاملاً از حقوق مالکانه تفکیک شده است و هرگونه تعیین تکلیف املاک، مطابق قوانین و پس از بررسی اسناد و مدارک انجام خواهد شد.

بازآفرینی شهری؛ فراتر از جابه‌جایی صنوف

پروژه دروازه کازرون تنها محدود به جابه‌جایی مشاغل نیست؛ بلکه بخشی از یک طرح جامع بازآفرینی شهری است که شامل عملیات عمرانی، بدنه‌سازی و کف‌سازی معابر می‌باشد.

هدف از این اقدامات، تبدیل این محدوده از یک کانون پرآسیب به محوری متناسب با جایگاه فرهنگی، تاریخی و گردشگری شیراز است.

این اقدام بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها انجام می‌شود که شهرداری را مکلف به جلوگیری از ایجاد فعالیت‌هایی که موجب مزاحمت برای ساکنان یا مغایر با اصول بهداشتی است، کرده است.

مسئولان امر تصریح کرده‌اند که اجرای این قانون به معنای اقدام خودسرانه نیست و تمامی مراحل تغییر وضعیت مشاغل، از تشخیص مزاحمت تا استقرار در محل جدید، از مسیر‌های شفاف قانونی و با رعایت حقوق اشخاص صورت می‌پذیرد.

ساماندهی دروازه کازرون تلاشی است برای ایجاد تعادل میان سه مؤلفه اصلی: «حق شهروندان برای زندگی در محیطی سالم»، «حق کسبه برای ادامه فعالیت قانونی» و «حق شهر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های تاریخی». تحقق کامل این اهداف، در گرو تعامل دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و همکاری کسبه و مالکان خواهد بود.