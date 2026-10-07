باشگاه خبرنگاران جوان - اسحاق اسمعیلی با اشاره به اهمیت آگاهی و مداخله زودهنگام در پیشگیری و درمان وابستگی و اعتیاد اظهار کرد: شناخت پیامدهای جسمی و روانی مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر و دسترسی به اطلاعات و خدمات معتبر می‌تواند در کاهش گرایش به مصرف و افزایش احتمال موفقیت در درمان مؤثر باشد.

وی افزود: وابستگی به دخانیات، الکل و مواد مخدر یک مشکل قابل درمان است، اما روش درمان برای همه افراد یکسان نیست و بر اساس نوع ماده، میزان وابستگی و شرایط جسمی و روانی فرد تعیین می‌شود. در بسیاری از موارد، ترکیب مداخلات رفتاری و درمان دارویی مناسب می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به استفاده از هر یک از این روش‌ها به‌تنهایی داشته باشد.

اسمعیلی با هشدار نسبت به تبلیغات فرآورده‌های ترک اعتیاد در فضای مجازی تصریح کرد: ادعاهایی مانند ترک فوری، ترک قطعی و سم‌زدایی کامل به‌تنهایی نشان‌دهنده اثربخشی یک محصول نیست و افراد باید پیش از مصرف هرگونه دارو، مکمل یا فرآورده گیاهی، از مجاز بودن محصول و پشتوانه علمی ادعاهای مطرح‌شده درباره آن اطمینان حاصل کنند.

وی ادامه داد: تغذیه متعادل می‌تواند در تأمین نیازهای بدن و اصلاح برخی کمبودهای تغذیه‌ای در دوران درمان مؤثر باشد، اما هیچ ماده غذایی، دمنوش یا مکملی به‌تنهایی درمان وابستگی به مواد محسوب نمی‌شود و نباید جایگزین درمان تخصصی شود.

معاون اداره کل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: برای ترک دخانیات، درمان‌های دارویی مؤثر از جمله درمان جایگزین نیکوتین در افراد واجد شرایط وجود دارد و در اختلال مصرف مواد افیونی نیز برخی درمان‌های دارویی، در صورت تجویز و پایش تخصصی، از گزینه‌های درمانی مبتنی بر شواهد هستند.

وی تأکید کرد: انتخاب دارو و تعیین مقدار و نحوه مصرف آن باید بر اساس شرایط فرد و تحت نظر پزشک انجام شود و مصرف خودسرانه داروها یا تغییر در روند درمان می‌تواند با خطراتی همراه باشد.

اسمعیلی در پایان تأکید کرد: ترک وابستگی یک فرآیند درمانی است و نباید آن را صرفاً به اراده فرد یا استفاده از یک محصول خاص محدود کرد؛ مراجعه به پزشک و مراکز تخصصی، مسیر ایمن‌تر و مؤثرتری برای دریافت درمان مناسب و کاهش احتمال عود است.

منبع: سازمان غذاودارو