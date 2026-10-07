رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سهم ایران از بازار روسیه باید افزایش یابد، گفت: این کشور سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از کشورهای مختلف جهان واردات دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی دهقان دهنوی روز چهارشنبه در نخستین اجلاس توسعه تجارت ایران و روسیه با محوریت استان‌های گیلان و آستراخان در منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با روسیه از برنامه‌هایی است که طی سال‌های گذشته دنبال شده و یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر، اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.

وی افزود: این موافقت‌نامه از اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شده و بر اساس آن، تعرفه ۸۷ درصد کالاها در تجارت ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روسیه بزرگ‌ترین آنهاست، به صفر رسیده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: صفر شدن تعرفه‌ها برای تجار ایرانی یک مزیت و قدرت رقابتی ایجاد کرده و صادرکنندگان کشور می‌توانند با استفاده از این فرصت، در بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نسبت به رقبای خود یک گام جلوتر باشند.

وی تاکید کرد: همگرایی اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید ادامه یابد و لازم است با استفاده بهینه از این فرصت، همه فعالان اقتصادی و ظرفیت‌های موجود کشور برای افزایش سهم ایران از بازار روسیه پای کار بیایند.

نخستین اجلاس توسعه تجارت ایران و روسیه در گیلان امروز در سالن ابتهاج منطقه آزاد انزلی آغاز شد. این اجلاس با محوریت استان‌های گیلان و استراخان با حضور محمد علی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، تیمور پورحیدری مسئول راهبری توسعه صادرات ایران در آستراخان و مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان، سرگئی ولادیمیرویچ آزارف سرکنسول فدراسیون روسیه در رشت، احمد حیدریان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، هادی حق شناس استاندار گیلان و مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل منطقه آزاد انزلی درحال برگزاری است.

هدف از برگزاری این اجلاس بررسی فرصت ها، مزیت و مشکلات و چالش های تجارت بین کشورهای ایران و روسیه بویژه گیلان و آستراخان به عنوان دروازه‌های ورودی تجارت ۲ کشور است.

این اجلاس ۲ پنل تخصصی بررسی چالشها و موانع توسعه تجارت غیر نفتی ایران و روسیه از درگاه آستراخان و از موانع تا راهکار نقش دستگاههای اجرایی در تسهیل تجارت ایران و روسیه و بررسی چگونگی ورود به بازارهای روسیه و اوراسیا از درگاه استراخان دارد.

برچسب ها: سازمان توسعه تجارت ، تجارت جهانی
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