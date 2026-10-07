سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر گیلان گفت: بالغ بر ۳۷۶هزار و ۹۰۵ نفر جامعه هدف در گیلان می باشد ، که از این مجموع ۱۱۷هزار و ۳۷۲نفر بیمه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - حسین لطیفی ، سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر گیلان به مناسبت ۱۵مهر روز ملی روستا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روستا پایگاه تولید جامعه شمرده می شود.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر گیلان با بیان اینکه بیم یکی از وظایف  و برنامه های حمایتی دولت از روستاییان است، گفت : بیمه اجتماعی حقی همگانی است لذا با راه اندازی صندوق زمینه محرومیت زدایی روستاییان و عشایر  در استان فراهم شده است.

لطیفی اذعان داشت : ۷۰درصد حق بیمه این صندوق را دولت و ۳۰درصد را عشایر و روستاییان پرداخت می کند.‌

وی تصریح کرد: بالغ بر ۳۷۶هزارو ۹۰۵نفر جامعه هدف در گیلان  شناسایی شده است از این مجموع  ۱۱۷هزار و ۳۷۲نفر از این مجموع تحت پوشش بیمه ای این صندوق در استان قرار دارند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر گیلان افزود: طبق گزارش‌های دریافتی در شش ماهه نخست امسال ۱۰درصد بیمه شده در گیلان افزایش داشته است.‌

لطیفی با بیان اینکه در گیلان این صندوق ۶۴کارگزاری فعال دارد، خاطر نشان کرد: گیلان جز ۱۰استان برتر کشور شمرده می شود.‌

وی به مزایا و طرح های این صندوق پرداخت و اذعان داشت : مادران که دارای سه فرزند هستند از سال ۱۴۰۲مشمول این طرح بیمه ای می شوند و در گیلان ۴هزار مادر ثبت نام کردند ۳هزار و ۸۶۹ نفر جذب این طرح شده اند‌. 

لطیفی اظهار داشت : در دولت چهاردهم ۱۱هزار نفر از گیلانیان روستا نشین در این صندوق   بیمه شده اند‌. 

برچسب ها: کشاورزان ، گیلان
خبرهای مرتبط
رشت؛
هشدار به کشاورزان
رشت؛
درآمد میلیاردی کشاورزان بافروش محصولات مازاد بر مصرف
گیلان/
کشاورزان عجله کنند باران درراه است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
روستا ، از پایگاه تولید تا قله های علمی
تولید ۲۴ هزار تن چای خشک در کشور
اجرای نمایش اوخان در رشت
جلوگیری از ارائه خدمات درمانی غیرمجاز در منزل در رشت
درگذشت «مش رجب»، بازیگر محبوب گیلانی
ظرفیت بالای بنادر شمال برای توسعه تجارت کشور
تحت پوشش بیش از ۱۱۷هزار گیلانی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
سهم ناچیز ایران از بازار روسیه با وجود صفر شدن تعرفه‌ها برای تجار وطنی
حضور ۵ ورزشکار گیلانی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا