سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر گیلان گفت: بالغ بر ۳۷۶هزار و ۹۰۵ نفر جامعه هدف در گیلان می باشد ، که از این مجموع ۱۱۷هزار و ۳۷۲نفر بیمه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - حسین لطیفی ، سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر گیلان به مناسبت ۱۵مهر روز ملی روستا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روستا پایگاه تولید جامعه شمرده می شود.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر گیلان با بیان اینکه بیم یکی از وظایف و برنامه های حمایتی دولت از روستاییان است، گفت : بیمه اجتماعی حقی همگانی است لذا با راه اندازی صندوق زمینه محرومیت زدایی روستاییان و عشایر در استان فراهم شده است.

لطیفی اذعان داشت : ۷۰درصد حق بیمه این صندوق را دولت و ۳۰درصد را عشایر و روستاییان پرداخت می کند.‌

وی تصریح کرد: بالغ بر ۳۷۶هزارو ۹۰۵نفر جامعه هدف در گیلان شناسایی شده است از این مجموع ۱۱۷هزار و ۳۷۲نفر از این مجموع تحت پوشش بیمه ای این صندوق در استان قرار دارند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر گیلان افزود: طبق گزارش‌های دریافتی در شش ماهه نخست امسال ۱۰درصد بیمه شده در گیلان افزایش داشته است.‌

لطیفی با بیان اینکه در گیلان این صندوق ۶۴کارگزاری فعال دارد، خاطر نشان کرد: گیلان جز ۱۰استان برتر کشور شمرده می شود.‌

وی به مزایا و طرح های این صندوق پرداخت و اذعان داشت : مادران که دارای سه فرزند هستند از سال ۱۴۰۲مشمول این طرح بیمه ای می شوند و در گیلان ۴هزار مادر ثبت نام کردند ۳هزار و ۸۶۹ نفر جذب این طرح شده اند‌.

لطیفی اظهار داشت : در دولت چهاردهم ۱۱هزار نفر از گیلانیان روستا نشین در این صندوق بیمه شده اند‌.