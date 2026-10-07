باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی ـ رضا حاتمی وفا، طراح و تهیه‌کننده مجموعه طنز «با عرض معذرت» درباره نحوه تولید آیتم «ترامپت» و طراحی شخصیت ترامپ با بازی حامد وکیلی گفت: آیتم «ترامپت» در طراحی اولیه ما نبود و بعد از جنگ ۱۲ روزه به باقی آیتم‌ها اضافه شد. در ابتدا هم برای طراحی این بخش توجه ویژه‌ای داشتیم. مثلاً در حوزه دکور به جزئیات توجه کردیم و هزینه زیادی صرف آن کردیم، تا به شبیه‌ترین حالت کاخ سفید در بیاید. یا برای ضبط آیتم‌ها، آن عجله‌ای که برای باقی آیتم‌ها وجود داشت، اینجا نداشتیم.

حاتمی وفا ادامه داد: در انتخاب بازیگر و طراحی لباس بیشترین حساسیت را به خرج دادیم. چون احساس می‌کردیم ممکن است کار ابعاد بین‌المللی پیدا کند و کل کار ما با بخش ترامپ قضاوت شود، که همین هم شد و آیتم «ترامپت» آیتم متفاوتی شد.

این تهیه‌کننده به بازی حامد وکیلی برای نقش ترامپ اشاره کرد و افزود: بازی آقای وکیلی بسیار به قصه کمک کرد. انگیزه، بازی خوب و بداهه‌گویی‌های ایشان به مجموعه کمک زیادی کرد. مهمترین نکته این بود که آقای وکیلی به قصه حس داشت و علاقه‌مند بود که ترامپ هجو شود، که در فضای بازیگری ما بسیار مهم است. یعنی فرد کاری را که انجام می‌دهد، دوست داشته باشد و نسبت به آن انگیزه داشته باشد.

وی درباره گریم این بازیگر و نزدیک کردن آن به ترامپ توضیح داد: مدل طراحی گریم و لنز آقای وکیلی بسیار سخت بود. در کل، گریم سنگینی انجام شد و آقای وکیلی در آن گریم اذیت شد. ایشان باید ۱۲ ساعت این حجم از گریم سنگین را تحمل می‌کرد. از طرفی، ما می‌توانستیم موقعیت‌های دیگری هم به قصه اضافه کنیم و اگر دکور‌های دیگری داشتیم، می‌توانستیم قصه را افزایش دهیم.

حاتمی وفا خبر از دوبله آیتم «ترامپت» مجموعه طنز «با عرض معذرت» به زبان‌های عربی و انگلیسی داد و گفت: به زودی پخش بین‌المللی مجموعه آغاز می‌شود. با توجه به نفرت جهانی که از ترامپ وجود دارد و از آنجایی که این کار طنز را دشمن درجه یک آمریکا ساخته، به‌نظرم می‌تواند مخاطبان بین‌المللی خوبی داشته باشد.