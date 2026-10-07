مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از توزیع ۲ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم بذر کلزا در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالقاسم پناهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا گفت: دو هزار و ۳۳۶ کیلوگرم بذر کلزا شامل ارقام مهتاب، زمان، مهتاب پوشش‌دار و اکاپی در شهرستان توسط کارگزاری‌ها در حال توزیع می‌باشد.

او با اشاره به اهمیت تأمین بذر استاندارد در موفقیت کشت کلزا، افزود: تأمین و توزیع به‌موقع بذر، در کنار انتخاب نهاده متناسب با شرایط منطقه و رعایت توصیه‌های فنی، نقش مهمی در استقرار مناسب مزارع و دستیابی به عملکرد مطلوب دارد.

پناهی همچنین با تأکید بر لزوم همراهی کشاورزان در اجرای برنامه‌های کشت پاییزه، گفت: کارشناسان این مدیریت با حضور در مراکز جهاد کشاورزی و مزارع، توصیه‌های فنی لازم درباره تاریخ مناسب کاشت، میزان بذر مصرفی در هکتار، تغذیه گیاهی و مدیریت آفات و بیماری‌ها را به بهره‌برداران ارائه می‌دهند؛ از کشاورزان انتظار می‌رود با مراجعه به کارگزاری‌های مجاز، بذر مورد نیاز خود را از منابع معتبر تأمین کنند تا زمینه افزایش تولید و خودکفایی در دانه‌های روغنی فراهم شود.

برچسب ها: کشت کلزا ، تولید کلزا
خبرهای مرتبط
پایان برداشت کلزا در ساری؛ بیش از ۲ هزار تن دانه روغنی تولید شد
پایان موفقیت‌آمیز فصل برداشت کلزا در قائم شهر؛ ۵۲ تن کلزا تولید شد
برداشت ۲۴۱ تن کلزا از اراضی کشاورزی آمل
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
وضعیت مناسب موجودی گندم و ظرفیت تولید آرد در مازندران
آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در مازندران
سهم مهم مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور؛ تولید سالانه بیش از ۴ هزار تن تخم‌مرغ صنعتی در استان
حضور سرداور نشان‌سفید مازندرانی در مسابقات بین‌المللی تاجیکستان
کیوی شمال باب میل خارجی ها؛ ۴۴۴ تن محصول از شهرستان عباس‌آباد صادر شد
پیکر مطهر ۲ شهید مدافع امنیت با حضور باشکوه مردم در ساری تشییع شد
تیر سودجویان برای تصرف اراضی ساحلی در غرب مازندران به سنگ خورد
بیش از ۲ تن بذر کلزا توزیع شد/ کشاورزان بذر مورد نیاز را از منابع معتبر تأمین کنند
نجات یک قلاده خرس قهوه‌ای از تله سیمی
صدا‌های احتمالی انفجار در نوشهر مربوط به رزمایش است