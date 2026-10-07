مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از توزیع ۲ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم بذر کلزا در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالقاسم پناهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا گفت: دو هزار و ۳۳۶ کیلوگرم بذر کلزا شامل ارقام مهتاب، زمان، مهتاب پوشش‌دار و اکاپی در شهرستان توسط کارگزاری‌ها در حال توزیع می‌باشد.

او با اشاره به اهمیت تأمین بذر استاندارد در موفقیت کشت کلزا، افزود: تأمین و توزیع به‌موقع بذر، در کنار انتخاب نهاده متناسب با شرایط منطقه و رعایت توصیه‌های فنی، نقش مهمی در استقرار مناسب مزارع و دستیابی به عملکرد مطلوب دارد.

پناهی همچنین با تأکید بر لزوم همراهی کشاورزان در اجرای برنامه‌های کشت پاییزه، گفت: کارشناسان این مدیریت با حضور در مراکز جهاد کشاورزی و مزارع، توصیه‌های فنی لازم درباره تاریخ مناسب کاشت، میزان بذر مصرفی در هکتار، تغذیه گیاهی و مدیریت آفات و بیماری‌ها را به بهره‌برداران ارائه می‌دهند؛ از کشاورزان انتظار می‌رود با مراجعه به کارگزاری‌های مجاز، بذر مورد نیاز خود را از منابع معتبر تأمین کنند تا زمینه افزایش تولید و خودکفایی در دانه‌های روغنی فراهم شود.