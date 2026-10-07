باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اهتزاز پرچم فلسطین توسط دانشجویان معترض در فرانسه + فیلم

با گسترش اعتراضات در فرانسه پرچم‌های فلسطین خیابان در خیابان‌ها دیده می‌شود و توسط معترضان به اهتزاز در می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاریس در هرج‌ومرج فرو می‌رود. اعتراضات  عظیم آغاز شده و پرچم‌های فلسطین خیابان‌ها را تسخیر کرده است. جوانان فرانسوی پرچم فلسطین را به اهتزاز درمی آورند.

مطالب مرتبط
اهتزاز پرچم فلسطین توسط دانشجویان معترض در فرانسه + فیلم
young journalists club

ادامه درگیری‌های گسترده در فرانسه + فیلم

اهتزاز پرچم فلسطین توسط دانشجویان معترض در فرانسه + فیلم
young journalists club

 خشونت عریان پلیس علیه دانش‌آموزان در فرانسه؛ تصاویری که جهان را فراگرفت! + فیلم

اهتزاز پرچم فلسطین توسط دانشجویان معترض در فرانسه + فیلم
young journalists club

 فرانسه در آتش اعتراضات؛ هزاران بازداشتی، صدها مدرسه تعطیل و موج خشونت پلیس! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم
۱۵۳

جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم
۱۴۹

ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
ایران، پرچمدار کنترل بیماری سل در منطقه + فیلم
۱۴۹

ایران، پرچمدار کنترل بیماری سل در منطقه + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم
۱۳۹

 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha