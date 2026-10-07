اهتزاز پرچم فلسطین توسط دانشجویان معترض در فرانسه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0627\u0631\u06cc\u0633 \u062f\u0631 \u0647\u0631\u062c\u200c\u0648\u0645\u0631\u062c \u0641\u0631\u0648 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f. \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u0627\u062a \u00a0\u0639\u0638\u06cc\u0645 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u067e\u0631\u0686\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062a\u0633\u062e\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0648\u06cc \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0647\u062a\u0632\u0627\u0632 \u062f\u0631\u0645\u06cc \u0622\u0648\u0631\u0646\u062f.\n