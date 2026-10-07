باشگاه خبرنگاران جوان - ضمن تبریک موفقیت‌های کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: ابتدا باید به مردم ایران بابت موفقیت‌هایی که ورزشکاران کشورمان در رشته‌های مختلف به دست آوردند تبریک بگویم. نسبت به دوره قبل، کیفیت مدال‌های کاروان ایران افزایش پیدا کرد و رشته‌های مختلفی در ناگویا درخشیدند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این میان باید از مسئولان ورزش کشور، به‌خصوص شخص دکتر دنیامالی، قدردانی کنم. در برخی موارد، نظرات کارشناسی ایشان نقش مؤثری در اتفاقات خوبی داشت که برای ورزش و از جمله کاراته رقم خورد.

رئیس فدراسیون کاراته افزود: دنیامالی در مدت فعالیت خود برای بازی‌های آسیایی، حدود ۱۶۰ جلسه و کارگروه تخصصی با فدراسیون‌ها داشته و نکته قابل توجه این است که وزیر ورزش و جوانان در تمام این جلسات شخصاً حضور پیدا کرده است. دکتر دنیامالی علاوه بر اینکه در بالاترین سطح مدیریتی ورزش کشور فعالیت می‌کند، سابقه مدیریتی حضور در عرصه ورزش قهرمانی را داشته و همین موضوع باعث شده نگاه‌شان به مسائل ورزشی کارشناسی و دقیق باشد.

رهنما با اشاره به دیدار خود با وزیر ورزش و جوانان پس از موفقیت کاراته در ناگویا گفت: بعد از این موفقیت که خدمت دکتر دنیامالی رسیدیم، وزیر ورزش ضمن تبریک، نقاط ضعف ما را نیز به خوبی دید و مطرح کرد. حتی برای من جالب بود که دکتر دنیامالی کاراته را به خوبی می‌شناسند و اطلاعات دقیقی از این رشته دارد.

وی یکی دیگر از عوامل موفقیت کاراته را ساختار سازمان تیم‌های ملی عنوان کرد و گفت: ما در سازمان تیم‌های ملی یک مجموعه بسیار قوی داشتیم. مازیار خمامی، رئیس سازمان تیم‌های ملی، از قهرمانان قدیمی کاراته است که در نخستین دوره حضور کاراته در بازی‌های آسیایی در ۲۰ سالگی مدال طلا گرفت و سال‌ها کاپیتان تیم ملی بود. او همچنین سابقه سرمربیگری تیم ملی در ایران و کویت را دارد.

رئیس فدراسیون کاراته افزود: در بخش فنی نیز از حضور چهره‌های باتجربه‌ای مانند شهرام هروی و احمد صافی استفاده کردیم. هروی پرافتخارترین سرمربی تیم ملی کاراته ایران در رده بزرگسالان در مسابقات جهانی بوده و تنها مدال طلای المپیک کاراته ایران با سرمربیگری وی به ثمر رسیده است.

رهنما ادامه داد: سجاد گنج‌زاده قهرمان جهان و المپیک در بخش آقایان و در بخش بانوان نیز مربیانی مانند خانم بغلانی و پگاه زنگنه در کنار تیم‌های ملی حضور داشتند و هرکدام سابقه قهرمانی و حضور در رقابت‌های آسیایی و جهانی را داشته‌اند. وقتی چنین مجموعه‌ای کنار هم قرار می‌گیرد، طبیعی است که انتظار موفقیت از آن وجود داشته باشد.

وی با اشاره به قهرمانی کاراته ایران در رقابت‌های پیش از بازی‌های آسیایی گفت: حدود سه هفته پیش از بازی‌های آسیایی، در مسابقات اردن در رده‌های پایه آسیا، قهرمان شدیم. اتفاق مهم این بود که کاراته ایران توانست در کشور ژاپن، که مهد این رشته محسوب می‌شود، برای نخستین بار در تاریخ بازی‌های آسیایی قهرمان شود و خود ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت.

رئیس فدراسیون کاراته با قدردانی از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: باید از دکتر دنیامالی و مجموعه وزارت ورزش تشکر کنم که در شرایط سختی که وجود داشت، شرایط لازم را برای آماده‌سازی تیم فراهم کردند. با حمایت‌های انجام‌شده توانستیم پیش از بازی‌های آسیایی، اردو‌های منظم داشته باشیم و همچنین سالن اختصاصی در اختیار کاراته قرار گرفت.

رهنما خاطرنشان کرد: اختصاص سالن اختصاصی باعث شد کاراته از این وضعیت که برای تمرین به سالن‌های مختلف می‌رفت، خارج شود و شرایط منظم‌تری برای آماده‌سازی داشته باشد. این حمایت‌ها در کنار تلاش کادر فنی، ورزشکاران و دعای خیر مردم باعث شد بتوانیم نتیجه خوبی در ناگویا به دست آوریم.

رئیس فدراسیون کاراته درباره برنامه این رشته پس از بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: بلافاصله پس از بازگشت از ناگویا، در دیدار با مقام عالی وزارت، موضوع زیرساخت‌ها را مطرح کردم. یکی از نیاز‌های اصلی ما خوابگاه است و درخواست کردیم با هماهنگی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرایطی فراهم شود که از نظر خوابگاه و محل استقرار تیم‌ها دغدغه کمتری داشته باشیم.

رهنما ادامه داد: در کنار مسائل سخت‌افزاری، دکتر دنیامالی نقاط ضعف فنی ما را نیز در دیدار پس از ناگویا مطرح کردند و این موضوع برای ما بسیار مهم است. در حال حاضر اعضای سازمان تیم‌های ملی در فدراسیون مستقر هستند و برنامه آماده‌سازی تیم‌ها بدون وقفه ادامه دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش روی کاراته گفت: نزدیک‌ترین رقابت مهم ما جام جهانی است و در ادامه نیز بازی‌های ایندور گیمز در عربستان را پیش رو داریم. همان‌طور که مقام عالی وزارت همیشه تأکید می‌کند، کلمه کلیدی ما در تیم‌های ملی «نان‌استاپ» است؛ یعنی تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی باید بدون توقف ادامه داشته باشد.

رئیس فدراسیون کاراته در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم با کسب مدال‌های بیشتر دل مردم ایران را شاد کنیم و بخشی از بدهی خود را به مردم کشورمان ادا کنیم. موفقیت‌های ناگویا برای ما پایان راه نیست و تلاش می‌کنیم این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.