باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علاء الحیدری، نماینده عراقی مهم‌ترین موارد حذف‌شده و تغییرات اعمال‌شده در قانون جدید الحشد الشعبی را در مقایسه با قانون قبلی تشریح کرد و گفت: تعداد اهداف و ماموریت‌های این سازمان کاهش یافته و تغییراتی نیز در تاریخ اجرای قانون، ساختار سازمانی، مرخصی‌ها، تمدید خدمت و سن بازنشستگی ایجاد شده است.

الحیدری در مطلبی که وب‌سایت «وان نیوز» آن را منتشر کرده، گفت قانون جدید تعداد اهداف الحشد الشعبی را از ۹ هدف به ۵ هدف کاهش داده و تعداد ماموریت‌های آن نیز از ۱۴ ماموریت به ۸ ماموریت رسیده است. به گفته او، برخی بند‌های مربوط به دفاع از نظام سیاسی و قانون اساسی، حفاظت از آب‌ها و حریم هوایی و همچنین حفاظت از زیرساخت‌ها حذف شده‌اند.

او افزود در قانون جدید، اجرای قانون از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴، همزمان با صدور فتوای جهاد، لغو شده است. به این ترتیب، قانون جدید دیگر شامل دوره گذشته از آن تاریخ نمی‌شود و تنها از زمان انتشار رسمی آن اجرا خواهد شد. به گفته الحیدری، اجرای قانون از سال ۲۰۱۴ می‌توانست پیامدهای مالی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

الحیدری همچنین از حذف مسئولیت الحشد الشعبی در مقابله با بلایا و بحران‌های طبیعی، از جمله سیل، طغیان رودخانه‌ها و زلزله خبر داد. علاوه بر این، دامنه مرخصی‌های ویژه نیز محدود شده و مواردی مانند مرخصی حج، عمره و ازدواج از قانون حذف شده‌اند.

در بخش مربوط به ساختار سازمانی الحشد الشعبی نیز الحیدری گفت قانون جدید شماری از تشکیلات موجود در قانون قبلی را دربر نگرفته است؛ از جمله اداره خدمت داوطلبانه، اداره مبارزه با تروریسم فکری، اداره قراردادها، دادگاه تجدیدنظر نظامی و شرکت مهندس العامه.

در زمینه خدمت و بازنشستگی نیز به گفته الحیدری، اختیارات مربوط به تمدید خدمت پس از رسیدن به سن قانونی بازنشستگی حذف یا محدود شده است. در قانون قبلی، امکان تمدید خدمت «مجاهد» تا سه سال با موافقت فرمانده کل نیرو‌های مسلح وجود داشت.

الحیدری همچنین گفت تعویق اجرای سن بازنشستگی برای مدت پنج سال درباره افرادی که از سمت فرمانده گردان به بالا را بر عهده داشتند، لغو شده است.

مقایسه‌ای که الحیدری منتشر کرده نشان می‌دهد تغییرات قانون جدید الحشد الشعبی تنها به کاهش اهداف و ماموریت‌ها محدود نشده، بلکه ساختار این سازمان، حوزه اختیارات آن، برخی مقررات مربوط به خدمت و بازنشستگی و همچنین تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را نیز دربر گرفته است.

منبع: وان نیوز