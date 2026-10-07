طرح بهسازی و مرمت ۱۶ کیلومتر از ایلراه‌های عشایری استان قم با هدف تسهیل تردد عشایر و دسترسی بهتر آنان به مسیرهای ارتباطی و خدمات‌رسانی، به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان-به مناسبت روز ملی روستا و عشایر آیین افتتاح و آغاز بهره‌برداری از طرح بهسازی و مرمت ایلراه عشایری استان قم در حدفاصل اتوبان قم ـ گرمسار و مسیر راه‌آهن با حضور چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،حجت الاسلام رضایی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه،زنگنه رئیس اداره امور عشایری و جمعی از مدیران برگزار شد.

این طرح با هدف تسهیل عبور و مرور عشایر منطقه و تردد ادوات و تجهیزات خدمات‌رسانی اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، شرایط تردد حدود ۲۰۰ خانوار عشایری در این مسیر بهبود می‌یابد.

 

مسیر ایل راه عشایری استان قم هموار شد

طول مسیر بهسازی‌شده در این طرح ۱۶ کیلومتر است که با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی اداره امور عشایر استان قم اجرا شده است.

بهسازی و مرمت ایلراه‌ها از جمله اقدامات مهم در حمایت از جامعه عشایری به شمار می‌رود و نقش مؤثری در تسهیل دسترسی عشایر به خدمات، جابه‌جایی و انجام فعالیت‌های تولیدی آنان دارد.

این طرح توسط اداره امور عشایر استان قم و با پیمانکاری شرکت آتیه بنگران ساتین اجرا شده است.

منبع:سازمان جهاد کشاورزی استان قم

برچسب ها: عشایر قم ، وضعیت راه‌ها
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