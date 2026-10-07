زن جوان که از تمسخرهای مادرشوهر عاصی شده بود درخواست طلاق داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح بارانی یک روز پاییزی راهی دادگاه خانواده شدم تا از میان پرونده زوج‌هایی که برای طلاق و جدایی به دادگاه آمده بودند سوژه‌ای برای کار و تحقیق پیدا کنم. ساعت حدود ۸ و نیم بود و حیاط دادگاه خلوت، اما به محض ورود به ساختمان مجتمع نزدیک آسانسور صدای بگومگوی یک زوج جوان توجه مرا جلب کرد، از حرف‌هایشان فهمیدم دعوا بر سر دخالت‌های مادرشوهر بود.

وقتی وارد شعبه دادگاه شدند قاضی بعد از مطالعه پرونده به زن جوان گفت، دلیل درخواست طلاقش را توضیح دهد. سحر هم بدون معطلی گفت: «آقای قاضی من روزی که ازدواج کردم، نه آشپزی بلد بودم و نه ادعا می‌کردم بهترین آشپز دنیا هستم، اما کم‌کم یاد گرفتم. یعنی سعی کردم یاد بگیرم، همسرم هم اوایل تشویقم می‌کرد، اما مشکل ما زمانی شروع شد که مادرشوهرم از غذای من ایراد گرفت. هرچند ناراحت شدم، اما با خودم گفتم او یک زن سن‌وسال‌دار و باتجربه است و نباید از ایرادش ناراحت شوم، اما این اولین و آخرین بار نبود که از دستپختم ایراد می‌گرفت بلکه کم‌کم کارش شد تمسخر غذا‌های من. نه‌تنها جلوی شوهرم بلکه حتی در میهمانی‌ها هم دستپخت مرا مسخره می‌کرد و هر جا غذای خوشمزه‌ای می‌خورد به طعنه می‌گفت، کاش عروس من هم دستپخت داشت و بلد بود غذا درست کند. من از این رفتار او خسته شده بودم و شوهرم رامین هم نه‌تنها به مادرش تذکر نمی‌داد بلکه از او حمایت هم می‌کرد.»

قاضی گفت: «دخترم آرام باش، آهسته‌تر توضیح بده الان عصبانی هستی.»

سحر کمی آب خورد و گفت: «یک روز که خانواده شوهرم میهمان ما بودند، غذایی را برای اولین‌بار درست می‌کردم. قبل از خوردن غذا برایشان توضیح دادم و گفتم که اولین‌بار است این غذا را پخته‌ام، اگر بد شده به خوبی خودتان ببخشید. اما به جای اینکه به من روحیه بدهند و تشکر کنند که مدتی هست آشپزی می‌کنم، مادرشوهرم بعد از خوردن دو قاشق، بشقاب را کنار گذاشت و با لحن بدی گفت: «خیلی بدمزه است کاش غذایی را که بلد بودی می‌پختی»، از حرفش خیلی ناراحت شدم ولی سکوت کردم. اما انگار او عادت داشت مدام ایراد بگیرد. هربار به خانه ما می‌آمد همین وضع بود و مدام می‌گفت غذاهایت بدمزه است فقط مواد غذایی را حیف و میل می‌کنی.»

سحر که اشک در چشمانش حلقه زده بود، گفت: «بعد از مدتی یک روز که در خانه مادرش میهمانی بود و همه فامیل جمع بودند خاله رامین به محض دیدن رامین گفت: «خاله جان چقدر لاغر شده‌ای همه تازه‌داماد‌ها بعد از ازدواج چاق می‌شوند تو چرا اینقدر لاغر شده‌ای؟» در همین موقع مادرشوهرم با صدای بلند جلوی همه گفت: «از بس پسرم گرسنگی می‌کشه، زنش بلد نیست غذا درست کنه و از پسرم پذیرایی کنه، بچه‌ام همش گرسنه است، اگر در هفته چند روز نیاد اینجا و من براش غذای خوب درست نکنم از گرسنگی مریض می‌شود.» بعد هم صدایش را پایین آورد که مثلاً من نشنوم و با خنده گفت باید یک زن دیگه براش بگیرم!» آقای قاضی با شنیدن این حرف‌ها انگار با پتک توی سرم کوبیدند، داشتم دیوانه می‌شدم خیلی به من توهین شده بود دیگر نتوانستم در آن جمع بمانم و سریع از خانه مادرش بیرون آمدم، تمام راه گریه می‌کردم بعد هم تصمیم گرفتم جدا شوم. من دیگر با پسری که عرضه ندارد از همسرش حمایت کند زندگی نمی‌کنم. رامین استقلال ندارد، چون در مغازه پدرش شاگرد است و خانه را پدرش خریده و خرج ما را می‌دهد فکر می‌کنند می‌توانند هر طور که بخواهند با من رفتار کنند.»

قاضی با شنیدن این حرف‌ها رو به رامین کرد و گفت: «پسرم حرف‌های همسرت را شنیدی چه پاسخی داری؟»

رامین گفت: «همسرم کمی موضوع را بزرگ می‌کند، بالاخره مادرم است و کمی حساس، او از کودکی هم روی غذا خوردن من حساس بود، چون خودش آشپزی‌اش خوب است توقع دارد سحر هم دستپختش خوب باشد همین. من که نمی‌توانم با مادرم دعوا کنم. او هم خوبی مرا می‌خواهد. سحر باید خودش را با خانواده من وفق دهد، آشپزی یاد گرفتنی و تمرین است می‌تواند آن را بهتر کند.»

قاضی هم با شنیدن این حرف‌ها از آنها خواست پیش مشاور بروند و در صورتی که به توافق نرسیدند حکم طلاق را جاری کند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: طلاق ، دادگاه خانواده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۷:۴۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خدا به اون دختر صبر بده ،چی کشیده از دست این بهانه های بنی اسرائیلی خانواده داماد. کاملا حق با دختر است باید طلاق بگیرد و مهریه اش را تمام و کمال از پسر بگیر تا دیگر از اینجور اذیت ها نکنند.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
شک نکن، مادر شوهرت قصد داشته دختر خواهرشو برای پسرش بگیره و با این وصلت رضایت نداشته. وگرنه اگر مادرشوهر، دلسوز باشه بجای سوسه اومدن تو زندگی پسرش، کمک عروسش می کرد تا آشپزی یاد بگیره. خودش از شکم مادرش که آشپز به دنیا نیومده بوده
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
میگفتی برو رستوران
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خ
۱۵:۵۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
بعضی مادر شوهر ها برای رفع کمبودها و نداشتن های خودشان چنین رفتارهایی با نوعروسان دارند و بیشتر حسادت می کنند به شرایط نه اینکه دلسوزند البته نحوه برخورد پسرشان هم بدون تاثیر نیست باید به افراد کمک کرد نه اینکه آن اونایی های احتمالی حداقل نیم قرن تجربه زندگی مشترک را به رخ خانواده ای کسی که کمتر از یکماه زیر سقف رفته اند
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آرش
۱۵:۱۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خب برو غذا پختن ياد بگير.
۲۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خاک تو سرت رامین
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خب مادر شوهر نباید این کارو می کرده اما اگه در دوران قبل از ازدواج به جای این که سرتون تو گوشی باشه و خیابونگردی و ....به مامان جون کمک می کردی و کنارش تو آشپزخونه غذا درست می کردی و یاد می گرفتی این مشکل پیش نمی اومد. البته الان فقط مشکل غذا نیست مشکلات زیادتره . خانه داری و شوهرداری و بعد بچه داری و فامیل داری و ....وقتی اینارو از اول به تدریج یاد نگرفته باشی مثل بچه تنبلا میذاری شب امتحان و نتیجه معلومه دیگه.
۱۵
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ا
۱۵:۵۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
درسته واقعا نمیشود ایراد به این نظر گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
مادر شوهر به جرم آزار و اذیت و از هم پاشوندن کانون گرم خانوادگی باید مجازات بشه
۲
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۲:۳۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
اتفاقا کار خوبی کرده درخواست طلاق داده . این دنیا اصلا ارزشش را نداره که بخواهی یه عمر سرکوفت مادرشوهر را تحمل کنی
۳
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
وای از ایرادگیری مادر شوهر های حسود
۲
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
امان از دخالت خانواده ها
چرا فکر می‌کنند این کارها خوبه از حرص خوردن دیگران لذت می برند چرا آخه ؟؟؟
۲
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خانواده ی رامین نوکر و کلفت و آشپز می خواهند نه همسری لایق ، برای فرزندشان
چه کسی گفته کارهای خانه ، ( آشپزی و تهیه ی غدا ....) از وظایف زوجه می باشد؟
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