باشگاه خبرنگاران جوان - زینب ابراهیمی، مادر باردار اهل روستای «سورگاه» در منطقه رمشک شهرستان قلعه‌گنج، پس از امتناع مرکز درمان این منطقه از اعزام آمبولانس، ناچار شد با خودروی شخصی راهی بیمارستان شود. این مادر باردار در مسیر قلعه‌گنج و در حوالی روستای تمگران، به دلیل تأخیر در رسیدن به مرکز درمانی ناشی از نقص فنی خودرو و مشکلات سوخت، درون یک پراید مسافربر وضع حمل کرد.

روایت خانواده از حادثه

بنا بر اظهارات خانواده زینب ابراهیمی برای خبرنگار ما، این خانواده ساعت ۱۷:۰۰ با علائم درد زایمان به مرکز درمان بستر رمشک مراجعه کردند، اما با تأخیر در حضور ماما و در نهایت، پاسخ منفی کادر درمان برای اعزام آمبولانس روبه‌رو شدند. به گفته همراهان بیمار، کادر درمان ادعا کرده‌اند که «آمبولانس فقط برای تصادفات است» و خانواده باید شخصاً برای انتقال بیمار اقدام کنند.

این امتناع در حالی صورت گرفت که خانواده در مسیر اعزام با خودروی شخصی، علاوه بر اضطراب ناشی از درد زایمان، با چالش‌های تأمین سوخت و نقص فنی خودرو مواجه شدند؛ شرایطی که موجب شد زینب ابراهیمی نهایتاً فرزند خود را در مسیر و داخل خودرو به دنیا بیاورد.

بحران خدمات درمانی در منطقه رمشک

ترکمانی، عضو شورای روستای سورگاه، این اتفاق را بخشی از مشکلات ریشه‌ایِ درمان در منطقه رمشک دانست.

وی با اشاره به دورافتادگی روستاها، نبود پزشک متخصص، فواصل طولانی تا مراکز درمانی و مشکلاتی نظیر گزش حیوانات سمی (مار و عقرب)، تأکید کرد که دسترسی مردم منطقه به خدمات اورژانسی با مخاطرات جانی جدی روبه‌رو است.

مطالبه از مسئولان

خانواده ابراهیمی و اهالی روستای سورگاه از دانشگاه علوک پزشکی خواستار بررسی دقیق علت «امتناع از اعزام آمبولانس» و شفاف‌سازی درباره نحوه اولویت‌بندی خدمات در مرکز درمان بستر رمشک است تا از تکرار چنین حوادث تلخی برای سایر مادران و بیماران در مناطق محروم جلوگیری شود.