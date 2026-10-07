باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین اصلانیان مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه تعطیلات لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: این تعطیلات برای برخی از تیم‌ها خوب بود تا به هماهنگی برسند و به مصدومان خود برسند، اما تعطیلات به ضرر پرسپولیس شد، چون بازیکنان این تیم داشتند به هماهنگی و هارمونی می‌رسیدند، اما مسابقات لیگ تعطیل شد و حداقل ۳، ۴ هفته طول می‌کشد تا سرخپوشان به آن شرایط خوب تاکنیکی که داشتند برسند و مدعی قهرمانی باشند.

پرسپولیس در ورزشگاه شهدای قدس میهمان است نه میزبان

اصلانیان درباره بازی پرسپولیس برابر تیم صنعت نفت آبادان در هفته هشتم را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: متاسفانه تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی نمی‌توانند بازی کنند و یک جورایی مقابل تیم‌های دیگر در تهران میهمان هستند و از حمایت همیشگی هواداری خود برخوردار نیستند و امتیازات زیادی را در ورزشگاه شهر قدس از دست دادند. به هر حال شرایط به این صورت است و سرخپوشان باید در این ورزشگاه بازی کنند. همه تیم‌ها در مقابل پرسپولیس همه توان خود را می‌گذارند، اما امیدوارم ما در ۲۰ دقیقه اول سوار بازی شویم و اگر بتوانیم گل بزنیم قطعا می‌توانیم تا آخر بازی نتیجه را نگه داریم و برنده بازی شویم.

پرسپولیس نیمکت پر و پیمانی برای جایگزینی بازیکنان مصدوم دارد

مهاجم سابق پرسپولیس درباره اینکه نبود برخی از بازیکنان سرخپوش به علت مصدومیت در بازی با صنعت نفت آبادان تاثیرگذار است، گفت: حالا یکسری از بازیکنان به علت سنشان، عضلاتشان آمادگی آسیب دیدگی دارد و بعضی از بازیکنان هم به علت بدشانسی دچار مصدومیت می‌شوند. من فکر می‌کنم پرسپولیس برای جایگزینی همه خطوط خود نیمکت پر و پیمانی دارد.

تیم ملی فوتبال به تیم پیشکسوتان تبدیل شده است

اصلانیان درباره اینکه وضعیت تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم تیم ملی به تیم پیشکسوتان تبدیل شده است و دیدن بازی هایش اذیت می‌کند چه برسد به اینکه آنالیز هم کنیم. به نظرم برای بازیکنان تیم ملی یک مقدار خسته کننده شده است که با این شرایط کادر فنی دارند کار می‌کنند و علاوه بر این، از سرمربی فرمانبری ندارند. طبق قانون فیفا، سطح دانش نیمکت فنی باید از داخل زمین بیشتر باشد تا بتواند داده‌هایی داشته باشد، اما الان اکثر بازیکنان ما اروپا بازی کردند و تفکرات نیمکت فنی ما برای دهه ۸۰ است. همچنین قلعه نویی دیگر جسارت جوانی اش را ندارد که همانند سالی که به استقلال آمد در تیم ملی هم به جوانان بها بدهد و مشخص است که ترسو شده است.

مربی خارجی باید جای قلعه نویی را بگیرد

او ادامه داد: من فکر می‌کنم دیگر آخرین بازی‌های خیلی از بازیکنان است و حداقل ۱۰، ۱۲ بازیکن باید از لیست تیم ملی خط بخورند. اگر شرایط جنگی نبود در آن صورت خیلی خوب می‌شد تا مربی خارجی جای قلعه نویی بگیرد، اما بعید می‌دانم مربی به ایران بیاید. تیمی که در ۲ بازی ۵ گل می‌خورد مشخص است که یک جای کارش می‌لنگد. خط دفاعی تیم ملی کند است و مدافعان نمی‌توانند ۲ پاس سالم به هم بدهند و طارمی و آزمون شرایط ۴ سال پیش خود را ندارند و پیر شدند و یک به یک‌ها را می‌بازند. ما الان از آسیا عقب افتادیم و هیچ انتظاری هم از تیم ملی نداریم که به ۴ تیم برتر آسیا راه یابد.

لغو بازی باگینه به نفع کادر فنی تیم ملی فوتبال شد

اصلانیان درباره اینکه انصراف تیم ملی گینه بیسائو برای بازی با تیم ملی فوتبال ایران گفت: لغو این بازی به نفع کادر فنی تیم ملی فوتبال شد، چون اگر آن بازی هم می‌باختند باید تغییرات در کادر فنی صورت می‌گرفت.

شاید تاج نظرش در مورد قلعه نویی را تغییر بدهد

او درباره اینکه مهدی تاج بیان کرده که مربی بهتر از قلعه نویی در ایران نداریم، بیان کرد: هر چیزی در ایران امکان دارد. وقتی ویرا تیم ملی را به جام جهانی برد عوضش کردند، ایویچ را آوردند و این مربی هم پای پرواز برداشتند و طالبی و ذوالفقار نسب را سرمربی تیم ملی کردند و اسکوچیچ تیم ملی را به جام جهانی برد و او را برداشتند و کی روش را جایگزینش کردند و در مجموع خیلی اتفاقات عجیب و غریب در این مملکت رخ داده است. علی پروین در اوج محبوبیتش ۵ سال خانه نشینش کردند و هیچ وقت هم دلیلیش را نگفتند. شاید تاج هم حرفش را عوض کند و تغییر رویه بدهد و هیچ چیز مشخص نیست و شرایط کشور به صورتی هست که هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد.

تغییرات در تیم ملی فوتبال در توان قلعه نویی نیست

اصلانیان درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که می‌خواهد تغییراتی در تیم ملی ایجاد کند، گفت: به نظرم بعید است، چون در توان قلعه نویی نیست. الان سرمربی تیم ملی در مخمصه‌ای گیر افتاده است به دلیل اینکه لیگ ما پویا نبوده و هیچ بازیکنی تولید نکردیم که بخواهیم جایگزین کنیم. تیم ملی امید را دیدیم که حسین عبدی با آن بازیکنان در بازی‌های آسیایی نتیجه نگرفت و نمی‌توانیم آن بازیکنان را جایگزین بازیکنان مسن کنیم. به هر حال قلعه نویی و یا هر کس دیگری سرمربی تیم ملی فوتبال باشد ابزاری برای استفاده ندارد. نسلی که کی روش ساخت آخر فوتبالشان است و تمام شدند و ته دیگ هستند. اما الان هر کسی هم بخواهد بیاید و در تیم ملی ساختار سازی کند، ما استعدادی نداریم که بخواهد روی آن کار کند.

با من برای دستیاری در تیم ملی امید صحبت شده است

او درباره اینکه حذف تیم ملی امید و استعفای حسین عبدی را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بله، با من به عنوان دستیار سرمربی جدید تیم ملی امید صحبت شده است و حالا باید ببینیم که چه کسی سرمربی می‌شود و ببینیم که می‌توانیم همکاری کنیم یا نه! به هر صورت جزو ۴ گزینه برای مربیگری در تیم ملی امید شدم. به نظرم قطبی گزینه خوبی برای هدایت تیم ملی امید است.

باید با کنار گذاشتن دلالی به سمت استعدادیابی برویم

اصلانیان درباره اینکه آینده تیم ملی فوتبال را چطور پیش بینی می‌کند، گفت: شرایط فوتبال ما رو به جلو نیست. به هر حال باید ۴ سال زمان داشته باشیم تا ببینیم که استعدادی از داخل لیگ ما بیرون می‌آید یا نه! یک مقدار دلال بازی را کنار بگذاریم و دنبال استعداد‌هایی برویم که دیده نمی‌شوند. اکثرا استعداد‌ها در آموزشگاه‌ها و مدارس فوتبال رشد می‌کردند، اما آنها هم برداشتند. الان زنگ ورزش بچه‌ها بازی با موبایل شده است. شما چه انتظاری دارید که با این وضعیت فوتبالمان رشد کند. ما می‌بینیم که بازیکنان در آکادمی بارسلونا رشد می‌کنند در نهایت با تیم ملی اسپانیا قهرمان جام جهانی می‌شوند و ما فرسنگ‌ها با آنها فاصله داریم. حتی ما از آسیا هم از لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری و سطح دانش عقب افتاده‌ایم.

کسی را ندارند تا جایگزین قلعه نویی کنند

او در پایان خاطر نشان کرد: به نظرم شوکی به تیم ملی فوتبال وارد شود بهتر است، اما کسی را ندارند تا جایگزین قلعه نویی کنند و باید با همین کادر فنی ادامه بدهند. به هر حال باید بگذاریم این جام ملت‌های آسیا تمام شود تا این بازیکنان مسن بروند وبعد بگردیم تا نسل جدید را تشکیل بدهیم. به نظرم ۱۰، ۱۲ بازیکن باید از تیم ملی بروند و هر چه بازیکن ۳۰ سال به بالا هست باید از تیم ملی خداحافظی کند.