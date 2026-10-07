باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، در واکنش به ادعاهای اخیر دونالد ترامپ درباره استعفای خود، تأکید کرد که استعفایش هیچ ارتباطی با این ادعاها نداشته است.

ترامپ دیشب از استعفای وزیر نفت ایران دستاوردسازی کرد و گفت: وزیر نفت ایران استعفا داد و گفت این کشور نه اقتصاد دارد، نه نفت، نه هیچ چیز.

پاک‌نژاد در پاسخ به این ادعا، عنوان کرد: استعفای من هیچ ارتباطی با ادعاهای شب گذشته ترامپ ندارد. پاک‌نژاد، سرباز وطن و یکی از میلیون‌ها جان‌فدای ایران عزیز است.

وی افزود: اگرچه تنها چند ماه پس از تصدی وزارت نفت از سوی دشمن شماره یک مردم ایران تحریم شدم، اما به لطف خدا، فرآیند تولید و صدور نفت ایران با همت کارکنان غیور صنعت نفت حتی در شرایط تحریم و محاصره هم ادامه یافت.

وزیر پیشین نفت در ادامه با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده، تصریح کرد: ضربه سختی خورده‌اند، طبیعی است به طرح این‌گونه ادعاهای دروغین پناه ببرند.