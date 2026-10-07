باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در همایش پیشگیری از خودکشی گفت: در حال حاضر در سطح کشور، وزارت کشور، شورای اجتماعی و قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از خودکشی ورود پیدا کرده اند و کمیته کنترل و جلوگیری از خودکشی تشکیل شده است.

وی افزود: معتقدیم که مسائل اجتماعی را به همه آحاد جامعه بازگو کنیم. در خصوص مسائل اجتماعی باید علمی و مبتنی بر شواهد نگاه کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر آمار خودکشی در ایران بالا نیست.

رئیسی تصریح کرد: اطلاع رسانی اخبار خودکشی دارای استاندارد های خاصی است و در این خصوص باید علمی کار کرد. مداخلات برای پیشگیری از خودکشی بر اساس شرایط هر منطقه مجزا است.

وی بیان کرد: در خصوص پیشگیری از خودکشی ارتقای سواد سلامت موضوع مهمی محسوب می‌شود.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: سند ملی مدیریت پیشگیری باید دوباره بازنگری شود. موضوع خودکشی یک مسئله روانی و اجتماعی است.

رئیسی تاکید کرد: رونمایی از پلتفرم فانوس در این شرایط حساس اقدامی ارزشمند محسوب می شود. پلتفرم فانوس یک پلتفرم ملی پیشگیری از خودکشی است.

مداخلات پیشگیرانه برای جلوگیری از خودکشی

در ادامه مراسم، موسوی‌چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: برنامه‌ای با محوریت شورای اجتماعی کشور، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی و با مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در حال اجراست که تلاش می‌کند مداخلات پیشگیرانه را در سطوح مختلف و با جزئیات لازم دنبال کند.

به گفته وی یکی از ظرفیت‌های مهم در این زمینه، اورژانس اجتماعی و خط تماس ۱۲۳ است که به صورت شبانه‌روزی برای ارائه خدمات تخصصی در دسترس مردم قرار دارد.

وی، تربیت نیروی متخصص را یکی دیگر از محورهای مهم برنامه‌های سازمان بهزیستی دانست و افزود: در حوزه پیشگیری و مداخله در خودکشی، نیازمند نیروهای تخصصی و آموزش‌دیده هستیم و به همین منظور دوره‌های مختلف آموزشی و تخصصی در این زمینه برگزار شده است.

موسوی‌چلک همچنین بر ضرورت افزایش تعاملات بین‌بخشی تأکید کرد و گفت: هیچ سازمانی به تنهایی نمی‌تواند مسئله خودکشی را حل کند. همکاری با دستگاه‌های مختلف، انجمن‌ها و نهادهای تخصصی از الزامات موفقیت برنامه‌های پیشگیری است.

وی با اشاره به نقش انجمن‌های علمی اظهار کرد: سازمان بهزیستی تلاش کرده است در تدوین و اجرای برنامه‌ها از ظرفیت انجمن‌های تخصصی استفاده کند و بر این باوریم که بدون بهره‌گیری از دانش و تجربه انجمن‌های علمی، نمی‌توان برنامه‌های مؤثر و پایدار در حوزه آسیب‌های اجتماعی طراحی و اجرا کرد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: در حوزه مسائل اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های موجود، از جمله ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجتماعی استفاده کنیم و این همکاری باید در سطوح مختلف استمرار داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها تأکید کرد و گفت: نمی‌توان برای همه نقاط کشور با شرایط متفاوت، یک نسخه واحد در نظر گرفت. برنامه‌های پیشگیری باید متناسب با ویژگی‌ها، نیازها و اولویت‌های هر منطقه طراحی و اجرا شود.

در ادامه ، مسعود حبیبی ،معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت با اشاره به علل مختلف خودکشی گفت: در مجموعه دانشجویان و دستیاران پزشکی عوامل مختلفی وجود دارد که فشار کاری زیاد،خستگی و بیخوابی حاصل از شیفت های زیاد کاری است.

به گفته وی در حوزه دستیاری سلسله مراتبی داریم که استاد مربوطه هر طور صلاح بداند اقدام می کند.

حبیبی تاکید کرد: کار کادر درمان سنگین است و تصمیم گیری برای روند درمان بیماران سخت است و اگر اتفاقی بیفتد و بیماری فوت کند باعث مشکلات روانی دانشجو می شود.

در ادامه، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت:برای پیشگیری از خودکشی باید مسائل و جوانب مختلف را بررسی کرد.

توکلی افزود:محتواهای آموزشی برای ارتقای سلامت روان تدوین و نگارش شده است.