باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا خسروی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به اهمیت برگزاری مانور‌های تمام‌عیار در افزایش آمادگی صنعت برق برای مواجهه با حوادث و بحران‌ها اظهار کرد: شبکه برق یکی از نخستین زیرساخت‌هایی است که در زمان وقوع حوادث گسترده تحت تأثیر قرار می‌گیرد و استمرار خدمت‌رسانی در چنین شرایطی نیازمند آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی، تجهیزات، ماشین‌آلات و گروه‌های امدادی است.

او افزود: در مانور «صلابت زاگرس»، سناریویی مبتنی بر وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری طراحی شده بود که بر اساس آن آسیب‌های گسترده‌ای به تأسیسات و شبکه برق وارد شده بود؛ به‌گونه‌ای که سقوط ۷ دکل فشارقوی، تخریب ۲۵ دستگاه پست هوایی فشار متوسط و سقوط ۷۰ اصله پایه برق در سناریو لحاظ شده بود و خاموشی ۳۰ درصدی در مناطق شهری و ۷۰ درصدی در مناطق روستایی نیز به عنوان بخشی از پیامد‌های حادثه پیش‌بینی شده بود.

خسروی ادامه داد: هدف از حضور نیرو‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این مانور، صرفاً نمایش تجهیزات نبود، بلکه آمادگی واقعی نیرو‌ها برای شناسایی سریع نقاط آسیب‌دیده، ایمن‌سازی شبکه، مدیریت خاموشی، اولویت‌بندی مناطق، اعزام گروه‌های عملیاتی، بازسازی تأسیسات و بازگرداندن برق مشترکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با بیان اینکه مدیریت بحران در صنعت برق نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف است، گفت: در چنین شرایطی، سرعت تصمیم‌گیری و اقدام نیرو‌های عملیاتی اهمیت بسیار زیادی دارد و برگزاری این مانور‌ها فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، تمرین سناریو‌های واقعی، ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌ها و افزایش تاب‌آوری شبکه برق فراهم می‌کند.

او تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی به مشترکان حتی در شرایط بحرانی است و مانور‌هایی از این دست به نیرو‌های عملیاتی کمک می‌کند تا در شرایط واقعی، با آمادگی بیشتر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آسیب‌ها و بازگرداندن شبکه اقدام کنند.

تمرین واکنش عملیاتی شبکه برق در شرایط بحران

در ادامه، علی اکبر فضل‌الهی رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به حضور نیرو‌های عملیاتی شرکت در مانور «صلابت زاگرس» اظهار کرد: سناریوی این مانور به نحوی طراحی شده بود که نیرو‌های برق با مجموعه‌ای از آسیب‌های همزمان در شبکه مواجه شوند و نحوه عملکرد آنان در شرایطی نزدیک به یک حادثه واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد.

او افزود: سقوط دکل‌های فشارقوی، تخریب پست‌های هوایی، سقوط پایه‌های شبکه و گستردگی خاموشی‌ها، شرایطی را ایجاد کرده بود که نیازمند اولویت‌بندی عملیات، اعزام سریع اکیپ‌ها، تأمین تجهیزات و مدیریت منابع انسانی و فنی بود.

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: در این مانور، موضوعاتی همچون نحوه اعلام و دریافت گزارش‌های حادثه، شناسایی نقاط بحرانی، هماهنگی میان گروه‌های عملیاتی، ایمن‌سازی محدوده‌های آسیب‌دیده، بازسازی شبکه و برقراری مجدد برق به عنوان محور‌های مهم عملیات مورد توجه قرار گرفت.

فضل‌الهی خاطرنشان کرد: تمرین چنین سناریو‌هایی موجب می‌شود نیرو‌های عملیاتی با شرایط پیچیده‌تر آشنا شوند و در زمان وقوع حوادث واقعی، با سرعت و هماهنگی بیشتری وارد عمل شوند؛ موضوعی که در کاهش زمان خاموشی و جلوگیری از گسترش پیامد‌های حادثه نقش مهمی دارد.

صلابت زاگرس؛ آزمونی برای سنجش آمادگی دستگاه‌های اجرایی

غلامرضا غلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز با اشاره به برگزاری مانور تمام‌عیار استانی «صلابت زاگرس» در شهر صدرا گفت: این مانور با سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری و با هدف سنجش و ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و عملکرد آنان در شرایط سخت برگزار شد.

او افزود: در این مانور بیش از چهار هزار نیروی انسانی، ۱۲۰ شهردار و حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین حضور داشتند و ۱۶۰ دستگاه اجرایی، نیرو‌های نظامی و انتظامی، دستگاه‌ های خدمات‌رسان، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای سناریوی تعریف‌شده مشارکت کردند.

غلامی ادامه داد: این مانور در فضایی به مساحت ۱۰۰ هکتار در شهر صدرا شیراز برگزار شد و برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی شرح وظایف مشخصی تعریف شده بود تا میزان آمادگی آنان برای مواجهه با شرایط بحرانی، استفاده از تجهیزات و امکانات و نحوه هماهنگی بین دستگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس هدف اصلی از اجرای مانور «صلابت زاگرس» را افزایش تاب‌آوری جامعه و محک زدن دستگاه‌های اجرایی در شرایط سخت عنوان کرد و گفت: حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان و تمرین نحوه ورود نیرو‌ها در شرایط بحران، بخش مهمی از این مانور بود و عملکرد مدیران و دستگاه‌ها در این شرایط مورد ارزیابی قرار گرفت.

غلامی همچنین با اشاره به اجرای بخش‌هایی از سناریوی مانور و ایجاد صدا‌های انفجار در محدوده اجرای عملیات، از شهروندان خواسته بود نسبت به صدا‌های ایجادشده نگرانی نداشته باشند، چراکه این اقدامات در چارچوب سناریوی از پیش طراحی‌شده و به صورت کنترل‌شده انجام شده بود.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز