رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ثبت درخواست اعزام به خدمت مشمولان به صورت اینترنتی از طریق برنامه پلیس من در هفته انتظامی ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "رحمان علیدوست"  رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: به مناسبت هفته انتظامی ودر راستای هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان، امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت فراهم شده و مشمولان می‌توانند با مراجعه به برنامه کاربردی "پلیس من" برای ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند.

وی گفت: متقاضیان می‌بایست از برنامه کاربردی "پلیس من" بخش وظیفه عمومی را انتخاب و از قسمت اعزام به خدمت اطلاعات شخصی خود را تایید کرده و پس از انجام مراحل مربوط به معاینات پزشکی و تکمیل فرم واکسیناسیون، نسبت به تایید نهایی درخواست خود از طریق برنامه‌ی مذکور اقدام و پرینت برگ آماده به خدمت را دریافت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیان کرد:دراین فرایند، مشمولان حین ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت، می‌توانند تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش پیشنهادی خود را ثبت کنند تا در صورت امکان در توزیع نیروی آنان لحاظ شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانو ۱ اده آنان می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ویا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

برچسب ها: سربازی ، نظام وظیفه
خبرهای مرتبط
سرباز؛ جوانی که امنیت را زندگی می‌کند
صدور بیش از ۱۰۰ هزار تاییدیه اصالت کارت پایان خدمت به صورت هوشمند
معافیت سربازی ۸۳ فرزند پسر خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان تهران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی از سردیس «حاج رمضان» در میدان فلسطین تهران
دو برابر شدن روز‌های پاک تهران در نیمه نخست امسال
تهران را به دنیا نشان می‌دهیم/ تور تهران‌گردی سفرای خارجی برگزار می‌شود
بارش باران و ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های شمالی و منتهی به تهران
آخرین اخبار
بارش باران و ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های شمالی و منتهی به تهران
تهران را به دنیا نشان می‌دهیم/ تور تهران‌گردی سفرای خارجی برگزار می‌شود
دو برابر شدن روز‌های پاک تهران در نیمه نخست امسال
رونمایی از سردیس «حاج رمضان» در میدان فلسطین تهران
تلفیق نسل‌ها؛ جشن کودکان و سالمندان در بهزیستی تهران
هفته کودک متفاوت؛ از غربالگری سلامت روان تا برنامه‌های محله‌محور
تونل‌های نیایش و امیرکبیر امشب مسدود می‌شوند
نسل جدید کارت ملی از بهار ۱۴۰۶ رونمایی می‌شود
اجرای پایلوت طرح واگذاری خدمات وزارت کار به دفاتر پیشخوان
افزایش اعتبار کالابرگ به روز‌های آینده موکول شد
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۹ سال
توقف تولید محصولات ناقص در شرکت‌های خودروسازی سایپا و زامیاد
روز جهانی کودک در ایران؛ هفته‌ای برای سرمایه‌گذاری روی آینده‌سازان
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده حمید رسایی
ماموریت پلیس اماکن مقابله با کسب‌وکار و زندگی اجتماعی مردم نیست
تسهیلات ۱۵۰ میلیونی برای خرید اسکوتر در تهران/ تشکیل ناوگان اسکوتری برای پلیس
کشت کنترل‌شده گیاهان دارویی برای تأمین مواد اولیه دارو موردنیاز کشور
اعمال قانون بیش از ۵۸ هزار فقره تخلف کامیون در مهر ماه امسال پایتخت
راز مفقودی زن ۶۰ ساله پس از یک سال و نیم فاش شد
اجرائیات هوشمند تخلفات رانندگی خطا‌های ثبت‌شده قابل اصلاح است
معاون دادستان کل کشور: تحلیل خودکشی نباید تک‌بعدی باشد
تست سرد ۵ کیلومتر از مسیر پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو با موفقیت انجام شد
امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان
طلاق به خاطر تمسخر دستپخت نوعروس
محسنی اژه ای: کار مردم باید سهل و کم هزینه انجام شود 
مرگ ۸۳۰ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سال گذشته
جهش بیمه روستاییان و عشایر/ پوشش به ۴۰.۶ درصد رسید
حضور مردم پشتوانه انقلاب و عامل اقتدار نیرو‌های مسلح است
شارژ مرحله هفتم طرح تغذیه رایگان کودکان مبتلا به سوءتغذیه در سال ۱۴۰۵