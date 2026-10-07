رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ثبت درخواست اعزام به خدمت مشمولان به صورت اینترنتی از طریق برنامه پلیس من در هفته انتظامی ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "رحمان علیدوست" رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: به مناسبت هفته انتظامی ودر راستای هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان، امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت فراهم شده و مشمولان می‌توانند با مراجعه به برنامه کاربردی "پلیس من" برای ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند.

وی گفت: متقاضیان می‌بایست از برنامه کاربردی "پلیس من" بخش وظیفه عمومی را انتخاب و از قسمت اعزام به خدمت اطلاعات شخصی خود را تایید کرده و پس از انجام مراحل مربوط به معاینات پزشکی و تکمیل فرم واکسیناسیون، نسبت به تایید نهایی درخواست خود از طریق برنامه‌ی مذکور اقدام و پرینت برگ آماده به خدمت را دریافت کنند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا بیان کرد:دراین فرایند، مشمولان حین ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت، می‌توانند تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش پیشنهادی خود را ثبت کنند تا در صورت امکان در توزیع نیروی آنان لحاظ شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانو ۱ اده آنان می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ویا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.