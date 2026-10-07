باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت رهبر شهید انقلاب از عملیات طوفان‌الاقصی + فیلم

بخشی از صحبت های رهبر شهید انقلاب اسلامی در خصوص عملیات طوفان الاقصی و ابعاد و پیامدهای این عملیات منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روایت رهبر شهید انقلاب اسلامی از عملیات طوفان‌الاقصی و تحولات پس از آن در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد.

در این روایت، ابعاد و پیامدهای عملیات طوفان‌الاقصی و تحولات پس از آن از نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی بازخوانی شده است.

 

مطالب مرتبط
روایت رهبر شهید انقلاب از عملیات طوفان‌الاقصی + فیلم
young journalists club

روایت یک حضور + فیلم

روایت رهبر شهید انقلاب از عملیات طوفان‌الاقصی + فیلم
young journalists club

تصویر رهبر شهید در ایوان ساعت حرم رضوی + فیلم

روایت رهبر شهید انقلاب از عملیات طوفان‌الاقصی + فیلم
young journalists club

لحظاتی از حضور و دیدار رهبر شهید انقلاب با خانواده معظم شهدا با همراهی شهید حاج قاسم سلیمانی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم
۱۵۳

جفری ساکس: راهبرد ایالات متحده، تلاش برای بازگرداندن ایران به وضعیت «دولت تابع» است + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم
۱۴۹

ماهواره ایرانی؛ هر روز در مدار + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
ایران، پرچمدار کنترل بیماری سل در منطقه + فیلم
۱۴۹

ایران، پرچمدار کنترل بیماری سل در منطقه + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم
۱۳۹

 نحوه تشخیص گوشت سالم و تازه + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha