\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646\u200c\u0627\u0644\u0627\u0642\u0635\u06cc \u0648 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632 \u0648 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f2 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u060c \u0627\u0628\u0639\u0627\u062f \u0648 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646\u200c\u0627\u0644\u0627\u0642\u0635\u06cc \u0648 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0632 \u0646\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n