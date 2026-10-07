باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- عباس حلوایی‌زاده، معاون فنی و عمرانی شهرداری قم، در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین روند طرح تقاطع غیرهمسطح بلوار شهید کبیری شهر قائم با اشاره به طول ۹۵۰ متری این تقاطع تصریح کرد: این طرح در محدوده تقاطع شهر قائم شرقی به غربی اجرا می‌شود و شامل مسیر مسقف به طول ۱۱۵ متر است. همچنین در کنار تقاطع منفی یک، دو خط رفت و برگشت برای تردد در محدوده شهر قائم ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف رفع مشکل ترافیکی محدوده بلوار شهید کبیری در حال اجرا است، افزود: طرح تقاطع غیرهمسطح بلوار شهید کبیری شهر قائم از نوع منفی یک است و در محدوده رینگ سوم شهر قم قرار دارد. در این طرح، اتصال کمربندی امام علی به تقاطع سه‌سطحی امام علی برقرار می‌شود و ادامه مسیر با بلوار پیامبر اعظم به‌صورت غیرهمسطح و منفی یک انجام خواهد شد.

حلوایی‌زاده در تشریح اعتبار این طرح گفت: اعتبار اولیه طرح ۳۳۸ میلیارد تومان بود که با تعدیل‌ها، جابه‌جایی تأسیسات و ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه تملک ۱۴ پلاک، به حدود ۷۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم، تأسیسات شهری را مهم‌ترین مشکل اجرای طرح دانست و خاطرنشان کرد: معارضان آب، برق و فاضلاب رفع شده و تنها لوله گاز باقی مانده که با توافق شرکت گاز، این مسئله نیز در مسیر حل قرار دارد.



وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی طرح افزود: از ۶۵۲ شمع پیش‌بینی‌شده، ۶۴۱ شمع اجرا شده و عرشه‌سازی حدود ۳۰ درصد پیشرفت دارد. طرح ۱۸۲ هزار متر مکعب عملیات خاک‌برداری دارد که تاکنون حدود ۵۰ هزار متر مکعب آن انجام شده است.

حلوایی‌زاده در خصوص زمان‌بندی طرح گفت: زمان‌بندی اولیه ۱۸ ماه بود، اما تملک‌ها و معارضان، اجرای طرح را طولانی‌تر کرده است. امیدواریم با نهایت تلاش، طرح تا ۱۰ ماه آینده تکمیل شود و بهره‌برداری آن تا پایان نیمه سال آینده تعیین شده است.

وی افزود: امیدواریم تا پایان سال، بخش عمده طرح شامل زیرگذر و رمپ‌ها عملیاتی شود. ۸ هزار متر مربع دیواره‌سازی و دیوارهای پیش‌ساخته در کارگاه‌ها در حال تولید است و به‌محض تکمیل خاک‌برداری، دیوارهای نمایی و جانبی نیز اجرا خواهد شد.