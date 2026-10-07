باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام حسین امیدی به مناسبت فرارسیدن «۱۵مهر؛ روز روستا و عشایر» در جمع خبرنگاران با ارائه آمار و گزارشی از فعالیت کانون‌های مساجد نقاط روستایی در شهرستان‌های استان فارس، اظهار کرد: از مجموع یک‌هزار و ۳۲۷ باب کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فارس، تعداد ۵۳۷ باب در مساجد نقاط روستایی مستقر هستند که شهرستان‌های داراب با ۴۷ باب کانون روستایی، مرودشت با ۳۵ باب کانون روستایی، فسا با ۳۳ باب کانون روستایی بیشترین آمار کانون‌های مساجد روستایی استان را دارند.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس خاطرنشان کرد: این کانون‌های فرهنگی‌هنری به همت فعالان مسجدی حتی دورترین نقاط که حتی اداره یا نهاد دولتی هم فعال نیست، به صورت یک نهاد قوی عمل می‌کنند و برای اقشار مختلف مردم مامن و پناهگاهی هستند.

این مقام مسئول با گرامیداشت «۱۵مهر؛ روز روستا و عشایر» و تبریک این مناسبت به مدیران و فعالان کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد روستایی استان فارس، خاطرنشان کرد: استعداد‌ها و ظرفیت‌های بسیار بالقوه‌ای در سطح روستا‌های استان فارس در رشته‌های مختلف قرآنی، فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی وجود دارد که نیازمند توجه و حمایت است به عنوان مثال در روستای فتح‌آباد شهرستان داراب کانون «خاتم‌الانبیاء (ص)» ویژه برنامه‌ای تحت عنوان محفل دارد که با حضور بیش از ۳۵۰ نوجوان دختر و پسر در روز‌های پنجشنبه در مسجد برنامه‌های خاصی برگزار می‌کند و یا کانون «ساجدین» در روستای سنگ‌چارک داراب که در زمینه ورزش‌های رزمی با اعضای پسر و دختر خود حرف برای گفتن دارد.

امیدی ادامه داد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان؛ طبق گزارش‌هایی که دریافت می‌شد، روستا‌های فارس همگان با دیگر نقاط استان با محوریت مساجد، در لبیک به امر رهبر انقلاب اسلامی، نقش‌آفرین صحنه باشکوه حضور مردمی در میدان و کوچه‌های روستا در خونخواهی امام شهید و حمایت از نیرو‌های مسلح بود. از برخی روستا‌ها نان‌های محلی و بسته‌های تغذیه برای مدافعان امنیت به جنوب کشور ارسال و اینگونه نام بسیاری از روستا‌ها برای دشمنان داخلی و خارجی کابوس شد.

او با بیان اینکه ستاد کانون‌های مساجد کشور در سال‌های اخیر سعی کرده است با برگزاری برنامه‌های ویژه کانون‌های مساجد روستایی توجه همگان به ظرفیت‌های بالقوه روستا جلب کند، افزود: مسابقات قرآنی و ورزشی، رویداد‌ها و جشنواره‌های هنری بنا به ظرفیتی که برای ظهور و بروز استعداد‌ها دارند، از این قبیل برنامه‌ها هستند که در صورت تامین منابع مالی و حمایت نهاد‌های اجرایی به ویژه نهاد‌های مذهبی، فرهنگی و هنری امکان اجرا در سطح استان فارس نیز وجود دارد.

امیدی با تاکید بر اینکه استعداد‌های بالقوه بچه‌های مسجد در روستا‌های فارس نیازمند توجه و حمایت همه دغدغه‌مندان، خیرین و نهاد‌های اجرایی است، پیشنهاد داد: کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد در نقاط روستایی و شهری می‌توانند بازوان اصلی اجرای برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و هنری باشند و نهاد‌های اجرایی از این ظرفیت غافل نشوند.

مدیر ستادهماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس تاکید کرد: در سال‌های اخیر درخواست تاسیس و راه‌اندازی کانون فرهنگی‌هنری در مساجد مناطق روستایی استان افزایش پیدا کرده که در این راستا ستادهماهنگی کانون‌های مساجد فارس آماده همکاری با فعالان مسجدی برای تاسیس کانون در نقاط روستایی است.

منبع: کانون مساجد فارس