تست سرد مسیر ۵ کیلومتری مربوط به فاز نخست پروژه توسعه جنوبی خط ۶ با موفقیت انجام شد که این امر به معنای تایید موارد سازه‌ای و همچنین برخی مسائل تجهیزاتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) ؛ شامگاه روز سه شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ تست سرد مسیر ۵ کیلومتری مربوط به فاز نخست پروژه توسعه جنوبی خط ۶ با موفقیت انجام شد که این امر به معنای تایید موارد سازه‌ای و همچنین برخی مسائل تجهیزاتی مسیر یاد شده (از ایستگاه در حال بهره برداری دولت آباد تا ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)) است؛ در واقع این مسیر تونلی به لحاظ گاباری (ارتفاع قطار تا سقف تونل و حدود پیرامونی قطار از بدنه تونل)، فاصله لبه‌های سکو تا قطار، روسازی ریلی، نصب و کارایی تجهیزات داخل تونل، ریل سوم و مواردی از این قبیل، به صورت رفت و برگشت در طول ۵ کیلومتر فاصله بین دو ایستگاه مورد اشاره آزمایش شده و شرایط بهره برداری را احراز کرده است.

گفتنی است تست سرد تونل‌های مترو، یک مرحله پیش از انجام تست گرم بوده و طی آن عمدتاً مسائل سازه‌ای مسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. تست گرم این مسیر ۵ کیلومتری بزودی صورت خواهد پذیرفت تا شرایط برای بهره برداری از ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تایید شود.

پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران شامل ۱۰ کیلومتر مسیر و ۵ ایستگاه است که در فاز نخست بهره برداری از آن، ۵ کیلومتر مسیر به همراه یک ایستگاه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت؛ البته عملیات اجرایی دو ایستگاه عبوری مابین ایستگاه‌های دولت آباد و میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) نیز در حال انجام و پیگیری است.

برچسب ها: تست سرد ، مترو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خدا قوت به دستگاه نظارت
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
مترو رو جایی میزنن که امکان تردد ماشین نیست
۵
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
مترو فقط برای افغانی
۱۲
۱
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