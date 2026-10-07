حسین ساجدی‌نیا، برگزاری مانورهای مدیریت بحران را تمرینی برای هم‌افزایی دانست و گفت: یکی از اهداف کلیدی این رزمایش‌ها، آماده‌سازی استان‌های هم‌جوار برای پشتیبانی سریع در شرایط وقوع حوادث بزرگ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی -  مانور تمام‌عیار استانی «صلابت زاگرس» با سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری، با حضور بیش از ۴ هزار نیرو و ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات امدادی و خدماتی در شهر صدرا شیراز آغاز شد. این رزمایش با هدف ارتقای سطح آمادگی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادرسان، امنیتی و انتظامی استان فارس برگزار می‌شود.

حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با اشاره به اینکه فارس چهاردهمین استانی است که میزبان این رزمایش شده، اظهار کرد: اجرای این مانور‌ها از سال گذشته با هدف افزایش توان عملیاتی دستگاه‌ها آغاز شده است. ارزیابی‌ها در این رزمایش‌ها به‌صورت سختگیرانه انجام می‌شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید مأموریت‌های خود را در شرایطی واقعی و عملیاتی به نمایش بگذارند.

او با اشاره به ضرورت تمرین برای بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، افزود: یکی از اهداف کلیدی این مانور، بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های معین است؛ بدین معنا که در صورت وقوع حادثه‌ای بزرگ در یک استان، استان‌های هم‌جوار و پایتخت آماده پشتیبانی سریع برای امدادرسانی و مدیریت بحران باشند.

ساجدی‌نیا ضمن ابراز رضایت از وضعیت استقرار و آمادگی دستگاه‌ها در بخش دورمیزی و عملیاتی مانور، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رزمایش‌ها تا پایان سال در تمامی استان‌های کشور محقق شود.

هم‌افزایی نیرو‌های نظامی و اجرایی

سردار هاشم جمالی، جانشین سپاه فجر استان فارس در ادامه این مانور، بر نقش محوری نیرو‌های نظامی و انتظامی در حوادث تأکید کرد و گفت: مجموعه سپاه و بسیج در کنار سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها، با تمام توان در شرایط اضطرار و بحران در کنار مردم حضور خواهند داشت.

جانشین سپاه فجر فارس هدف از برگزاری رزمایش «صلابت زاگرس» را هم‌افزایی تمام ظرفیت‌های استان زیر نظر مدیریت واحد بحران برشمرد و تصریح کرد: امروز همه توان اجرایی، امدادی و امنیتی استان گرد هم آمده‌اند تا با مرور وظایف و تمرین هماهنگی، در صورت بروز حوادث طبیعی کمترین آسیب به مردم وارد شود.

این مانور که به میزبانی شهر صدرا در حال اجراست، فرصتی برای آزمودن آمادگی دستگاه‌های مختلف است تا در مواجهه با شرایط اضطراری، مدیریت واحدی برای حفظ امنیت و آرامش مردم اعمال شود.

برچسب ها: استاندار فارس ، مانور ، بحران ، کشور ، استان هم جوار ، مدیرت بحران ، وقوع حوادث
خبرهای مرتبط
رونمایی از سمفونی زنگ فردا و کتاب اسفند لامرد
وزیر آموزش و پرورش:
۲۹۵ دانش‌آموز و ۶۸ معلم به شهادت رسیدند
ضرورت عزم همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم در فارس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ساماندهی هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی در دستور کار قوه قضاییه
نقش‌آفرینی بخش خصوصی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
آخرین اخبار
ساماندهی هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی در دستور کار قوه قضاییه
نقش‌آفرینی بخش خصوصی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
معاون وزیر راه و شهرسازی: تأمین اعتبار بیمارستان‌های کازرون و کوار در فارس پیگیری می‌شود
پرستار خانگی، قاتل از آب درآمد
هویت‌گذاری ۱۰۰ هزار رأس دام در شیراز؛ گامی بلند برای شفاف‌سازی آمار تولید
از اطفای حریق تا اسکان اضطراری؛ حضور جامع شهرداری در مانور زاگرس
فارس؛ قطب بی‌رقیب عشایر و روستاهای ایران/ نقش‌آفرینی در تولید ۴۴ درصد صنایع‌دستی کشور
تولید ۶۵ هزار تن تخم‌مرغ در فارس/پاسخ به نیاز داخلی و بازارهای فرامنطقه‌ای
جهش تولید پروتئین در فارس؛ تحقق تولید ۳۶ هزار تن گوشت قرمز
لزوم حمایت از استعدادهای درخشان در کانون‌های مساجد روستایی فارس
بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های معین در مانورهای بحران کشور
از سقوط ۷ دکل فشارقوی تا خاموشی ۷۰ درصدی روستا‌ها در سناریوی مانور صلابت زاگرس
ساماندهی دروازه کازرون؛ از رفع مزاحمت‌های شهری تا صیانت از حقوق کسبه
دوران برخورد انفعالی با جرم به پایان رسیده است
پیشگیری اثربخش نیازمند شناسایی دقیق ریشه‌ها و زمینه‌های وقوع جرم است
ضرورت عزم همگانی برای پیشگیری از وقوع جرم در فارس
باید از پیشگیری واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر گذر کنیم
خیز شیراز برای قطب گردشگری ادبی کشور/ رویداد «مهر شیراز» در راه است