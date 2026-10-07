باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مانور تمام‌عیار استانی «صلابت زاگرس» با سناریوی وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری، با حضور بیش از ۴ هزار نیرو و ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات امدادی و خدماتی در شهر صدرا شیراز آغاز شد. این رزمایش با هدف ارتقای سطح آمادگی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادرسان، امنیتی و انتظامی استان فارس برگزار می‌شود.

حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با اشاره به اینکه فارس چهاردهمین استانی است که میزبان این رزمایش شده، اظهار کرد: اجرای این مانور‌ها از سال گذشته با هدف افزایش توان عملیاتی دستگاه‌ها آغاز شده است. ارزیابی‌ها در این رزمایش‌ها به‌صورت سختگیرانه انجام می‌شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید مأموریت‌های خود را در شرایطی واقعی و عملیاتی به نمایش بگذارند.

او با اشاره به ضرورت تمرین برای بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، افزود: یکی از اهداف کلیدی این مانور، بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های معین است؛ بدین معنا که در صورت وقوع حادثه‌ای بزرگ در یک استان، استان‌های هم‌جوار و پایتخت آماده پشتیبانی سریع برای امدادرسانی و مدیریت بحران باشند.

ساجدی‌نیا ضمن ابراز رضایت از وضعیت استقرار و آمادگی دستگاه‌ها در بخش دورمیزی و عملیاتی مانور، ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رزمایش‌ها تا پایان سال در تمامی استان‌های کشور محقق شود.

هم‌افزایی نیرو‌های نظامی و اجرایی

سردار هاشم جمالی، جانشین سپاه فجر استان فارس در ادامه این مانور، بر نقش محوری نیرو‌های نظامی و انتظامی در حوادث تأکید کرد و گفت: مجموعه سپاه و بسیج در کنار سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها، با تمام توان در شرایط اضطرار و بحران در کنار مردم حضور خواهند داشت.

جانشین سپاه فجر فارس هدف از برگزاری رزمایش «صلابت زاگرس» را هم‌افزایی تمام ظرفیت‌های استان زیر نظر مدیریت واحد بحران برشمرد و تصریح کرد: امروز همه توان اجرایی، امدادی و امنیتی استان گرد هم آمده‌اند تا با مرور وظایف و تمرین هماهنگی، در صورت بروز حوادث طبیعی کمترین آسیب به مردم وارد شود.

این مانور که به میزبانی شهر صدرا در حال اجراست، فرصتی برای آزمودن آمادگی دستگاه‌های مختلف است تا در مواجهه با شرایط اضطراری، مدیریت واحدی برای حفظ امنیت و آرامش مردم اعمال شود.