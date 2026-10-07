معاون دادستان کل کشور گفت: در تحقیقات علمی نباید برخی عوامل را به صورت انحصاری به جامعه معرفی کرد؛ چرا که خودکشی پدیده‌ای چندوجهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در همایش تخصصی پیشگیری از خودکشی اظهار کرد: در برخی پژوهش‌ها این تصور مطرح شده که با توسعه، نرخ خودکشی الزاماً کاهش پیدا می‌کند، در حالی که بررسی وضعیت کشور‌های مختلف نشان می‌دهد رابطه میان توسعه و خودکشی پیچیده‌تر از این است و نمی‌توان با یک تحلیل ساده به نتیجه رسید.

وی افزود: در تحقیقات علمی نباید برخی عوامل را به صورت انحصاری به جامعه معرفی کرد؛ چرا که خودکشی پدیده‌ای چندوجهی است و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش دارند.

میرحسینی با اشاره به تحولات اجتماعی و فناوری گفت: در کنار توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی، باید به موضوعاتی مانند کاهش پیوند‌های اجتماعی و احساس تنهایی نیز توجه کرد. امروز نسلی داریم که ممکن است در میان هزاران ارتباط و تعامل مجازی، احساس تنهایی عمیقی داشته باشد و فقدان پیوند‌های اجتماعی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر آسیب‌های روانی و اجتماعی باشد.

وی همچنین بر اهمیت عوامل معنایی و فرهنگی در تحلیل مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: در کنار عوامل اقتصادی، بیکاری و سایر فشار‌های اجتماعی، باید به نیاز انسان به معنا و تعلق نیز توجه شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به تفاوت وضعیت استان‌ها در زمینه خودکشی ادامه داد: برای شناخت دقیق‌تر این پدیده باید به تفاوت‌های منطقه‌ای توجه کنیم. برای مثال، برخی استان‌ها با وجود برخورداری از شاخص‌های پایین‌تر توسعه، در برخی شاخص‌های مرتبط با خودکشی وضعیت متفاوتی دارند و همین مسئله نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً بر مبنای شاخص‌های توسعه اقتصادی، وضعیت خودکشی را تحلیل کرد.

وی با اشاره به وضعیت پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی اظهار کرد: در سراسر دنیا خودکشی در میان برخی گروه‌های حرفه‌ای، از جمله پزشکان و دانشجویان پزشکی، مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و فشار‌های حرفه‌ای و مواجهه مستمر با مسائل مربوط به سلامت و مرگ بیماران، ضرورت توجه بیشتر به سلامت روان این گروه‌ها را نشان می‌دهد.

میرحسینی تأکید کرد: تحلیل علمی خودکشی باید در سه سطح ساختاری، میانی و فردی انجام شود و نباید در دام ساده‌انگاری یا تک‌عاملی دیدن این پدیده گرفتار شویم.

وی یکی از چالش‌های مهم پژوهش در این حوزه را ابهام در روایت علل خودکشی دانست و گفت: حتی در بررسی پرونده‌های قضایی ممکن است روایت خانواده یا اطرافیان درباره علت خودکشی فرد در مراحل مختلف رسیدگی تغییر کند؛ بنابراین برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر، باید نسبت به کیفیت و اعتبار داده‌ها و روایت‌های موجود حساس باشیم.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: اگرچه برخی دیدگاه‌ها، بحران‌های اجتماعی را عامل مهم خودکشی می‌دانند، اما این نگاه نیز نباید به یک تحلیل تک‌بعدی تبدیل شود؛ زیرا خودکشی حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی با اشاره به ابعاد حقوقی موضوع خودکشی گفت: در نظام حقوقی کشور، رفتار‌هایی مانند تحریک یا معاونت در خودکشی در شرایط مقرر قانونی می‌تواند واجد مسئولیت کیفری باشد، اما مواجهه با این پدیده نباید صرفاً از منظر مجازات و حقوق کیفری باشد.

میرحسینی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره حفظ جان انسان، بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی پیشگیری از خودکشی تأکید کرد و گفت: شناخت دقیق عوامل مؤثر بر خودکشی و پرهیز از تحلیل‌های تک‌بعدی، پیش‌شرط طراحی مداخلات مؤثر برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی است.

برچسب ها: خودکشی ، وقوع جرم
خبرهای مرتبط
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
مرگ مشکوک زن ۵۹ ساله در شهرزیبا
پیشگیری از خودکشی یک مسئولیت همگانی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
بی غمی و بی مشکل بودن عین مأیوس بودن خطرناکه
۰
۰
پاسخ دادن
رونمایی از سردیس «حاج رمضان» در میدان فلسطین تهران
دو برابر شدن روز‌های پاک تهران در نیمه نخست امسال
تهران را به دنیا نشان می‌دهیم/ تور تهران‌گردی سفرای خارجی برگزار می‌شود
بارش باران و ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های شمالی و منتهی به تهران
آخرین اخبار
بارش باران و ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های شمالی و منتهی به تهران
تهران را به دنیا نشان می‌دهیم/ تور تهران‌گردی سفرای خارجی برگزار می‌شود
دو برابر شدن روز‌های پاک تهران در نیمه نخست امسال
رونمایی از سردیس «حاج رمضان» در میدان فلسطین تهران
تلفیق نسل‌ها؛ جشن کودکان و سالمندان در بهزیستی تهران
هفته کودک متفاوت؛ از غربالگری سلامت روان تا برنامه‌های محله‌محور
تونل‌های نیایش و امیرکبیر امشب مسدود می‌شوند
نسل جدید کارت ملی از بهار ۱۴۰۶ رونمایی می‌شود
اجرای پایلوت طرح واگذاری خدمات وزارت کار به دفاتر پیشخوان
افزایش اعتبار کالابرگ به روز‌های آینده موکول شد
دستگیری قاتل فراری پس از ۱۹ سال
توقف تولید محصولات ناقص در شرکت‌های خودروسازی سایپا و زامیاد
روز جهانی کودک در ایران؛ هفته‌ای برای سرمایه‌گذاری روی آینده‌سازان
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده حمید رسایی
ماموریت پلیس اماکن مقابله با کسب‌وکار و زندگی اجتماعی مردم نیست
تسهیلات ۱۵۰ میلیونی برای خرید اسکوتر در تهران/ تشکیل ناوگان اسکوتری برای پلیس
کشت کنترل‌شده گیاهان دارویی برای تأمین مواد اولیه دارو موردنیاز کشور
اعمال قانون بیش از ۵۸ هزار فقره تخلف کامیون در مهر ماه امسال پایتخت
راز مفقودی زن ۶۰ ساله پس از یک سال و نیم فاش شد
اجرائیات هوشمند تخلفات رانندگی خطا‌های ثبت‌شده قابل اصلاح است
معاون دادستان کل کشور: تحلیل خودکشی نباید تک‌بعدی باشد
تست سرد ۵ کیلومتر از مسیر پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو با موفقیت انجام شد
امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان
طلاق به خاطر تمسخر دستپخت نوعروس
محسنی اژه ای: کار مردم باید سهل و کم هزینه انجام شود 
مرگ ۸۳۰ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سال گذشته
جهش بیمه روستاییان و عشایر/ پوشش به ۴۰.۶ درصد رسید
حضور مردم پشتوانه انقلاب و عامل اقتدار نیرو‌های مسلح است
شارژ مرحله هفتم طرح تغذیه رایگان کودکان مبتلا به سوءتغذیه در سال ۱۴۰۵