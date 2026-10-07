باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کاویانپور، رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، در فصل پاییز انتظار می‌رود میزان بارش در برخی مناطق کشور حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد بیشتر از نرمال باشد و احتمال افزایش بارش در مناطق غربی زاگرس و به‌ویژه حوضه‌های کارون و کرخه بیشتر است.

این مقام مسئول می‌گوید: با این حال، افزایش بارش به معنای آن نیست که الزاماً شاهد سیلاب گسترده در سراسر کشور خواهیم بود. باید توجه داشت که شدت، مدت و پراکنش مکانی بارش اهمیت زیادی دارد. در صورت وقوع بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت، احتمال شکل‌گیری رواناب و سیلاب در برخی مناطق وجود دارد و باید برای آن آمادگی داشت. ذکر این نکته ضروری است که سیلاب حتی در شرایط خشکسالی هم احتمال وقوع خواهد داشت و لذا تصور سیلاب و افزایش بارش متوسط نباید ما را از موضوع مدیریت سیلاب و منابع آب در شرایط مختلف خشکسالی یا‌تر سالی غافل کند.

او افزود: از این رو، توصیه اصلی، مدیریت همزمان ریسک سیلاب و منابع آب است. مدیریت مخازن سد‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که از یک طرف امکان کنترل سیلاب وجود داشته باشد و از طرف دیگر، در صورت تحقق بارش‌های مناسب، ظرفیت ذخیره‌سازی آب نیز از دست نرود. در این شرایط، مدیریت توأمان آب و انرژی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در ادامه بیان کرد: همچنین باید توجه داشت که وضعیت زمستان بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی عمدتاً در محدوده نرمال ارزیابی می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان افزایش بارش پاییز را به معنای پایان کم‌آبی یا ورود کشور به یک دوره ترسالی پایدار تلقی کرد.