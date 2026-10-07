باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۱۵ مهر ماه) در نخستین اجلاس توسعه تجارت ایران و روسیه (با محوریت استان‌های گیلان و آستراخان) در منطقه آزاد انزلی با اشاره به رشد سهم بنادر شمالی در تجارت کشور گفت: شمال کشور می‌تواند نقش بسیار پررنگ‌تری در ترانزیت منطقه‌ای داشته باشد.

او با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده شمال کشور در حوزه تجارت و ترانزیت افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و فعال‌سازی ظرفیت بنادر شمالی به ویژه در مسیر دریای کاسپین، می‌تواند ضمن افزایش سهم این منطقه در تجارت خارجی، هزینه تمام شده حمل‌ونقل کالا را کاهش دهد.

استاندار گیلان تصریح کرد: در سال‌های گذشته بسیاری از زیرساخت‌هایی از جمله ارتباطات دریایی، اتصال ریلی از مسیر جمهوری آذربایجان و آستارا، توسعه بنادر و همچنین ظرفیت‌های فرودگاهی که امروز در شمال کشور در اختیار داریم، وجود نداشت و به تدریج توسط دولت‌های مختلف ایجاد شده است.

در دل هر تهدیدی یک فرصت وجود دارد

حق‌شناس با بیان اینکه ایجاد زیرساخت به تنهایی کافی نیست، ادامه داد: مسئله اصلی این است که تا چه اندازه از این ظرفیت‌ها استفاده می‌شود، فلسفه برگزاری چنین اجلاس‌هایی نیز باید معطوف به همین موضوع باشد؛ اینکه چگونه زیرساخت‌های ایجادشده در شمال کشور به طور کامل وارد چرخه تجارت و حمل‌ونقل شوند. او با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط ایجاد شده در مسیر‌های تجاری گفت: هر تهدیدی می‌تواند در کنار خود فرصت‌هایی نیز ایجاد کند و تحولات اخیر باعث شده نگاه سیاستگذاران بیش از گذشته به ظرفیت‌های شمال کشور معطوف شود.

استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه شمال ایران از گذشته یکی از مسیر‌های مهم تجارت منطقه‌ای بوده و کریدور‌های این منطقه می‌توانند در کاهش هزینه حمل‌ونقل کالا نیز مؤثر باشند، به افزایش سهم بنادر شمالی از جمله بندر کاسپین و انزلی در واردات کالا‌های اساسی اشاره و تصریح کرد: سهم واردات کالا‌های اساسی از مسیر دریای کاسپین که پیش از این حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، طی شش ماه گذشته به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان سهم بیشتری از تجارت کشور را از مسیر بنادر شمالی مدیریت کرد.

حق‌شناس تأکید کرد: این موضوع به معنای نگاه منطقه‌ای یا رقابت میان شمال و جنوب کشور نیست، بلکه از منظر آمایش سرزمین باید مسیر‌هایی انتخاب شوند که هزینه تمام‌شده کالا را کاهش دهند، زمانی که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد مرغ کشور در استان‌های شمالی تولید می‌شود، منطقی است بخشی از نهاده‌های مورد نیاز این صنعت نیز از نزدیک‌ترین مسیر‌های وارداتی تأمین شود. او با اشاره به ظرفیت کریدور شمال ـ جنوب افزود: در ماه‌های اخیر کالا‌هایی از ترکیه به مقصد روسیه و همچنین از روسیه به مقصد ترکیه و افغانستان از مسیر دریای کاسپین جابه‌جا شده است که نشان می‌دهد شمال کشور می‌تواند نقش بسیار پررنگ‌تری در ترانزیت منطقه‌ای داشته باشد.

استاندار گیلان ظرفیت بنادر شمالی را قابل توجه دانست و اظهار داشت: اگر فرآیند تخلیه و بارگیری در بنادر با تجهیزات مناسب و سرعت بیشتری انجام شود، ظرفیت جابه‌جایی کالا می‌تواند به شکل محسوسی افزایش یابد و امروز امکان پهلوگیری و فعالیت همزمان تعداد قابل توجهی کشتی وجود دارد و با افزایش بهره‌وری تجهیزات می‌توان ظرفیت سالانه بنادر را چندین میلیون تن افزایش داد. حق‌شناس با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: در مقاطع مختلف، بنادر شمالی نقش مهمی در واردات آهن، شمش و فرآورده‌های نفتی و همچنین ترانزیت کالا به جنوب کشور و ترکیه داشته‌اند و هر زمان تقاضا و بار تجاری وجود داشته، زیرساخت‌های شمال کشور توانسته‌اند نقش مؤثری ایفا کنند.

گیلان و آستراخان، زنجیره اقتصادی مشترک در دو سوی دریای کاسپین

مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی هم در این اجلاس با اشاره به پیوند تاریخی این دو استان گفت: برای ما در گیلان، میزبانی از دوستان و شرکای آستراخانی صرفا میزبانی از یک هیئت اقتصادی نیست؛ بلکه دیدار دوباره مردمانی است که تاریخ، جغرافیا و دریای کاسپین، قرن‌ها آنان را در کنار یکدیگر قرار داده است.

او افزود: روابط گیلانیان و آستراخانی‌ها طی حدود ۴۰۰ سال گذشته بر بستر زیست‌بوم مشترکی به نام «دریای کاسپین» شکل گرفته و در طول این دوران، تجربه‌های گوناگونی در حوزه‌های تجارت، فرهنگ، ارتباطات اجتماعی و مناسبات اقتصادی میان دو سوی این دریا ایجاد و توسعه یافته است. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اقدامات انجام شده در دو دهه گذشته برای توسعه زیرساخت‌های همکاری میان دو کشور تصریح کرد: دولت‌های ایران و روسیه اقدامات مهمی برای ایجاد زیرساخت‌های این همکاری از توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و کریدور‌های منطقه‌ای گرفته تا ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شکل‌گیری سازوکار‌های جدید برای همکاری تجاری انجام داده‌اند.

طاعتی مقدم ادامه داد: منطقه آزاد انزلی در ایران و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس در آستراخان را می‌توان بخشی از همین زیرساخت نهادی دانست؛ زیرساختی که می‌تواند تجارت را به سرمایه‌گذاری و حمل‌ونقل را به ایجاد ارزش افزوده تبدیل کند. او با اشاره به شکل‌گیری و توسعه کریدور بین‌المللی شمال – جنوب و اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اظهار داشت: این تحولات، افق تازه‌ای پیش روی فعالان اقتصادی دو کشور قرار داده است.

سرگئی آذراف، سرکنسول جمهوری فدراسیون روسیه در رشت هم در این اجلاس با اشاره به سابقه روابط گیلان و روسیه و ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه مسیر‌های ارتباطی و استفاده از ظرفیت‌های دریای کاسپین را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های ایران و روسیه دانست.

او ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نخستین اجلاس توسعه تجارت ایران و روسیه با محوریت استان‌های گیلان و آستراخان گفت: اطمینان دارم بررسی موضوعات و محور‌های مطرح شده در این نشست می‌تواند برای توسعه بیشتر همکاری‌های ایران و روسیه مفید و مؤثر باشد. سرکنسول روسیه در رشت، تجارت و ارتباطات اقتصادی را یکی از محور‌های اصلی همکاری میان دو طرف دانست و گفت: توسعه مسیر‌های ارتباطی و ظرفیت‌های موجود در دریای کاسپین می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و روسیه فراهم کند.

نخستین اجلاس توسعه تجارت ایران و روسیه با حضور جمعی از مقامات و فعالان اقتصادی دو کشور امروز در سالن ابتهاج منطقه آزاد انزلی برگزار شد و ظرفیت‌ها و راهکار‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان این کشور‌ها با محوریت استان‌های گیلان و آستراخان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

هدف از برگزاری این اجلاس، بررسی فرصت‌ها و مزیت‌های تجاری، مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر توسعه تجارت میان ایران و روسیه، به ویژه با تمرکز بر ظرفیت‌های استان‌های گیلان و آستراخان به عنوان دروازه‌های ورودی تجارت دو کشور بود. در این رویداد، ظرفیت‌های توسعه تجارت غیرنفتی میان ایران و روسیه، راهکار‌های تسهیل مبادلات تجاری، نقش دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع و همچنین زمینه‌های ورود فعالان اقتصادی ایران به بازار‌های روسیه و اوراسیا مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی