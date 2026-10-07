باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در سالگرد عملیات طوفان الاقصی نوشت که پس از سه سال از آغاز طولانی‌ترین جنگ از زمان تاسیس رژیم تروریستی اسرائیل، ارتش این رژیم دیگر مانند گذشته نیست، این روزنامه تاکید کرد که طولانی‌ترین جنگ در تاریخ این رژیم، در برابر هیچ‌یک از گروه‌های مقاومت به نتیجه قطعی نرسیده است؛ حماس در جنوب و حزب‌الله در شمال همچنان پابرجا هستند و توانایی ایجاد تهدید علیه «اسرائیل» را دارند.

این روزنامه افزود: «تصمیم ارتش اسرائیل برای دفاع از مرز‌ها از عمق سرزمین دشمن، نه از خط مرزی واقعی، هزینه سنگینی به همراه دارد و سامانه نیرو‌های ذخیره را در آستانه فروپاشی قرار داده است.» این روزنامه توضیح داد که «با وجود هشدار‌های مکرر روسای نهاد‌های امنیتی، تصمیم‌گیرندگان و کابینه همچنان سر خود را در برف فرو برده‌اند و از پیشبرد یک قانون واقعی برای سربازگیری که شمار نیرو‌های رزمی را افزایش دهد، خودداری می‌کنند.»

یدیعوت آحرونوت این وضعیت را «شکست و کوتاهی مدیریتی» دانست که «سامانه نیرو‌های ذخیره را از نظر جسمی و روانی به سمت فروپاشی سوق می‌دهد» و درباره توانایی آن برای ادامه تحمل بار فعلی ابراز تردید جدی کرد.

این روزنامه به نقل از مقام‌های ارشد ارتش ژیم تروریستی اسرائیل نوشت: «اگر گروه‌های بیشتری از جامعه به خدمت گرفته نشوند و بار خدمت میان اقشار مختلف تقسیم نشود، ظرفیت نیرو‌های ذخیره به پایان خواهد رسید؛ موضوعی که می‌تواند به بحران اعتماد در ارتش منجر شود. در چنین شرایطی، ارتش به‌زودی به دلیل کمبود نیرو‌های رزمی ناچار خواهد شد شمار نیرو‌های خود را در جبهه‌های مختلف به شکل غیرعادی کاهش دهد.»

در ادامه آمده است: «وقتی ساختار سیاسی، ملاحظات سیاسی را بر تقسیم عادلانه بار خدمت ترجیح می‌دهد، پول نمی‌تواند خستگی و فرسودگی نیروی انسانی را برطرف کند. زمان آن رسیده است که تصمیم‌گیرندگان درک کنند بدون یک قانون واقعی سربازگیری که نیرو‌های رزمی جدیدی وارد ارتش کند، سامانه نیرو‌های ذخیره ممکن است اعلام ورشکستگی کند و هزینه امنیتی آن غیرقابل تحمل خواهد بود.»

منبع: النشره