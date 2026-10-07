امیر حسین اصلانیان مدعی شده که جزو ۴ گزینه دستیاری تیم ملی امید بوده و با او صحبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  در حالی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال  بعد از پذیرفتن استعفای حسین عبدی از سرمربیگری تیم ملی امید اعلام کرد که ظرف چند روز آینده جانشین عبدی را انتخاب می‌کند، اما هنوز سرمربی جدید تیم ملی امید  انتخاب نشده است.  

این در حالی است که امیر حسین اصلانیان مدعی شده است که او جزو ۴ گزینه دستیاری در کادر فنی تیم ملی امید هست و حتی با او برای دستیاری صحبت شده است.  

نکته جالب توجه اظهارات اصلانیان  اینجاست که مسئولان فدراسیون فوتبال  چرا قبل از انتخاب سرمربی تیم ملی امید به سراغ انتخاب دستیاران رفتند و می‌خواهند در ابتدا مربیان تیم ملی امید را مشخص کنند.  

به هر حال در همه جای دنیا اول سرمربی تیم ملی انتخاب می‌شود و او گزینه‌های دستیارانش را به فدراسیون فوتبال می‌دهد تا با آنها صحبت شود و در نهایت به عنوان دستیاران جدید سرمربی مشغول به فعالیت شوند. اما مسئولان فدراسیون فوتبال همزمان با مذاکره با گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی امید صحبت‌هایی هم با چند مربی دارند تا آنها را به عنوان دستیاران سرمربی جدید تیم ملی امید معرفی کنند.  

شاید سرمربی جدید تیم ملی امید بخواهد خودش دستیاران خود را انتخاب کند تا با تفکراتش همخوانی داشته باشند، اما مسئولان فوتبال می‌خواهند خودشان دستیاران را برگزینند.  

برچسب ها: تیم ملی امید ، سرمربی تیم ملی امید
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