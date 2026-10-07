باشگاه خبرنگاران جوان-آرش قنبری فرماندار شوشتر گفت: راه‌اندازی قطار باری در خط راه‌آهن شوشتر با همکاری شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان انجام می‌شود و این اقدام گامی در راستای فعال‌سازی ظرفیت ریلی شهرستان و توسعه حمل و نقل بار از طریق این خط است.

فرماندار شوشتر ادامه داد: فعال شدن این خط با پیگیری‌های نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی و همکاری مجموعه‌های مرتبط محقق شده است.

قنبری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت خط ریلی شوشتر بیان کرد: راه‌اندازی قطار باری، نخستین گام در مسیر فعال‌سازی این ظرفیت است و موضوع راه‌اندازی قطار مسافربری نیز در ادامه در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد: با انجام هماهنگی‌ها و فراهم شدن زیرساخت‌ها و الزامات لازم، در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی قطار مسافربری در خط راه‌آهن شوشتر باشیم.

فرماندار شوشتر گفت: توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی منطقه داشته باشد و این موضوع با جدیت از سوی شهرستان دنبال می‌شود.

وی گفت: دیگر شرکت‌های منطقه نیز در حال انجام اقدامات لازم برای انتقال محصولات خود از طریق این خط ریلی هستند.