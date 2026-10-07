باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی صادقی‌مقدم، از هنرمندان باسابقه تئاتر و تلویزیون گیلان و چهره شناخته شده عرصه اجرا در سن ۷۷ سالگی چشم از جهان فروبست.

این هنرمند پیشکسوت که سال‌ها به عنوان کارشناس جهاد کشاورزی نیز فعالیت داشت، بخش قابل توجهی از سال‌های زندگی خود را به هنر و حضور در تئاتر، تلویزیون و برنامه‌های مختلف اختصاص داده بود.

زنده یاد صادقی‌مقدم با ایفای نقش شخصیت «مش‌رجب» در برنامه‌های شبکه استانی باران، در میان مخاطبان گیلانی به چهره‌ای آشنا و محبوب تبدیل شده بود.

پیام تسلیت مدیرکل صدا و سیمای گیلان

تقی ربانی، مدیرکل صدا و سیمای گیلان در پیامی درگذشت این هنرمند محبوب و مردمی گیلان را تسلیت گفت.

در بخشی از پیام تسلیت مدیرکل صدا و سیمای گیلان آمده است:

درگذشت هنرمند پیشکسوت و طناز گیلانی، زنده‌یاد یحیی صادقی‌مقدم، موجب تأثر و اندوه جامعه هنری و مردم فرهنگ‌دوست گیلان شد.

این هنرمند مردمی، سال‌ها با هنر، شیرین‌زبانی و طنازی خود، لحظاتی خاطره‌انگیز برای مخاطبان رقم زد و با هنرنمایی در قالب نقش به‌یادماندنی «مش رجب»، خاطراتی شیرین و ماندگار در ذهن و دل نسل‌های مختلف مردم گیلان به یادگار گذاشت.

اینجانب درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری استان، همکاران و دوستداران آن مرحوم و مردم شریف گیلان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.