یحیی صادقی‌مقدم، هنرمند محبوب و مردمی گیلان معروف به «مش رجب» دار فانی را وداع گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی صادقی‌مقدم، از هنرمندان باسابقه تئاتر و تلویزیون گیلان و چهره شناخته شده عرصه اجرا در سن ۷۷ سالگی چشم از جهان فروبست.

این هنرمند پیشکسوت که سال‌ها به عنوان کارشناس جهاد کشاورزی نیز فعالیت داشت، بخش قابل توجهی از سال‌های زندگی خود را به هنر و حضور در تئاتر، تلویزیون و برنامه‌های مختلف اختصاص داده بود.

زنده یاد صادقی‌مقدم با ایفای نقش شخصیت «مش‌رجب» در برنامه‌های شبکه استانی باران، در میان مخاطبان گیلانی به چهره‌ای آشنا و محبوب تبدیل شده بود.

پیام تسلیت مدیرکل صدا و سیمای گیلان 

تقی ربانی، مدیرکل صدا و سیمای گیلان در پیامی درگذشت این هنرمند محبوب و مردمی گیلان را تسلیت گفت.

در بخشی از پیام تسلیت مدیرکل صدا و سیمای گیلان آمده است:

درگذشت هنرمند پیشکسوت و طناز گیلانی، زنده‌یاد یحیی صادقی‌مقدم، موجب تأثر و اندوه جامعه هنری و مردم فرهنگ‌دوست گیلان شد.

این هنرمند مردمی، سال‌ها با هنر، شیرین‌زبانی و طنازی خود، لحظاتی خاطره‌انگیز برای مخاطبان رقم زد و با هنرنمایی در قالب نقش به‌یادماندنی «مش رجب»، خاطراتی شیرین و ماندگار در ذهن و دل نسل‌های مختلف مردم گیلان به یادگار گذاشت.

اینجانب درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری استان، همکاران و دوستداران آن مرحوم و مردم شریف گیلان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

برچسب ها: هنرمند گیلانی ، بازیگر پیشکسوت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
واقعا آدم از فوت چنین عزیزانی عمیقا ناراحت میشه مثل اینکه خانواده خودش از دنیا رفتن روحشون قرین آرامش انشاالله 🖤🖤🖤🖤
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۸:۲۵ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
روحش شاد یادش گرامی،
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
سیدجوادهاشمی
۱۸:۱۲ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خدا رحمتش کنه ، روحش شاد یادش در دلها جاویدان🖤🖤🖤
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
شهرام رودپیما ،
۱۷:۴۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
واقعا" هنرمند واقعی و حرفه ای اصیل گیلانی بود .
دنیا همین است ، همه ی ما یک روزی از دنیا خواهیم رفت ، به نوبت ....
ولیکن نباید با دست خالی بود .....😔
یادش گرامی . 🏴
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
عبدالله خدابنده
۱۷:۳۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
روحش شاد هنرمند خندان وبا نشاطی بود
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
بسیار هنرمند بودند.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خدا ان شاءالله رحمتشون کنه
۰
۴۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
روحش شاد
۰
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
مردم بشدت به شادی احتیاج دارن
۱
۴۴
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