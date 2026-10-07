پیکر مطهر شهیدان «امیرحسین قاسمی» و «نظام دست گشاد» از شهدای نیروی انتظامی صبح امروز چهارشنبه در مرکز استان مازندران روی دوش مردم مومن تشییع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر مطهر شهیدان «امیرحسین قاسمی» و «نظام دست گشاد» از شهدای نیروی انتظامی صبح امروز چهارشنبه در مرکز استان مازندران روی دوش مردم مومن تشییع شده است.

این مراسم از آمل با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسوولان از امازاده یحیی(ع) تا میدان شهدای ساری برگزار شد.

در این مراسم باشکوه شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای شهدا، انزجار و نفرت خود را از استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام کردند.

برچسب ها: تشییع شهدا ، شهدا
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