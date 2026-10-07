شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مشکلات فاضلاب‌های آلوده در شهرستان استان تهران قدس تهران سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های پاییزی بالا آمدن فاضلاب در شهرستان قدس استان تهران به صورت داستان پر غصه تبدیل شده و این آلودگی محلی برای جمع آوری حیوانات موذی شده است. از سوی دیگر موجب به خطر افتادن سلامتی شهروندان شده و بوی بد آن ساکنان این منطقه را رنج می‌دهد. از سوی دیگر وصل نشدن فاضلاب شهری و آب مناسب مشکلات اهالی را دو چندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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برچسب ها: آب فاضلاب ، سوژه خبری ، آلودگی محیط زیست
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