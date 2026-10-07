سازمان جهاد کشاورزی فارس با استقرار کارشناسان فنی در واحدهای دامی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، موفق شد راندمان تولید گوشت قرمز را در شش ماه نخست سال به ظرفیت بالایی برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فلاحی گفت: فارس به عنوان یکی از قطب‌های اصلی دامپروری کشور در شش ماهه نخست سال جاری گام بلندی در مسیر ارتقای امنیت غذایی برداشت و حجم تولید گوشت قرمز در این استان به ۳۵ هزار و ۹۹۴ تن رسید. این آمار که حاصل برنامه‌ریزی‌های منسجم در واحد‌های دامی است، نقش موثری در تأمین نیاز‌های پروتئینی منطقه و بازار‌های ملی ایفا می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن تشریح این دستاورد، دستیابی به این حجم از تولید را نتیجه تلاش بی‌وقفه بهره‌برداران و اجرای سیاست‌های هدایت‌گرانه در حوزه‌های فنی و دامی دانست.

او با اشاره به اینکه بهبود بهره‌وری در واحد‌های پرواربندی، محور اصلی فعالیت‌های این معاونت بوده است، افزود: با وجود چالش‌های اقتصادی و اقلیمی، مدیریت بهینه گله‌ها و پیاده‌سازی الگو‌های جدید تغذیه، روند تولید را در مدار ثبات قرار داد.

فلاحی بیان کرد: در بخش‌های علمی و تخصصی دامپروری، استفاده از تکنولوژی‌های نوین در اصلاح نژاد دام‌های سبک و سنگین، افزایش ضریب تبدیل خوراک و کاهش تلفات، از عوامل تعیین‌کننده در افزایش تناژ تولیدی محسوب می‌شوند. کارشناسان جهاد کشاورزی فارس با استقرار در واحد‌های دامی، مشاوره‌های فنی دقیق پیرامون مدیریت گله و پیشگیری از بیماری‌ها ارائه می‌دهند تا راندمان تولید در هر واحد دامی به حداکثر ظرفیت برسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه با توجه به برنامه‌های آتی این سازمان اظهار کرد: اولویت راهبردی ما در ماه‌های پیش‌رو، تسهیل زنجیره تأمین و مدیریت هزینه‌های تولید است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، ثبات قیمت‌ها در بازار مصرف حفظ شود.

فتحی خاطرنشان کرد: پایش مستمر وضعیت واحد‌های تولیدی و ارائه راهکار‌های فنی در دستور کار قرار دارد تا روند رو به رشد تولید در نیمه دوم سال نیز با همین شتاب تداوم یابد و امنیت پروتئینی استان به طور کامل پشتیبانی شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهش تولید ، پروتئین ، گوشت قرمز ، جهاد کشاورزی فارس
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