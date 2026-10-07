مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا گفت: امروز تقریباً می‌توان گفت حدود ۷۵۰ مگاوات از طرح تولید در توزیع، به بهره‌برداری رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - محمد دوست‌محمدی، مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ابلاغ هیئت محترم وزیران در خصوص رفع ناترازی انرژی برق در آذرماه ۱۴۰۳، مقرر کرد ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در اقصی نقاط کشور اجرا شود. بر این اساس، مجموعه ما مأموریت پیدا کرد این پروژه‌ها را در سه مقیاس پیش ببرد؛ پروژه‌هایی که قرار بود برای اوج بار مصرف سال ۱۴۰۴ به مدار برق کشور متصل شوند و همچنین پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و میان مقیاس که در دستور کار قرار گرفتند.

او افزود: بر این اساس، نیروگاه‌های طرح تولید در توزیع، نیروگاه‌های سه مگاواتی بودند که انرژی تولیدی خود را به خطوط توزیع تزریق می‌کردند. عملیات اجرایی این پروژه‌ها از ۲۸ اسفندماه، پس از طی تشریفات قانونی، توسط چند سرمایه‌گذار آغاز شد. این سرمایه‌گذاران تشریفات قانونی مربوط به پروژه‌ها را دریافت کرده بودند و با امضای معاون رئیس‌جمهور، کار را پیش بردیم.

مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا ادامه داد: امروز تقریباً می‌توان گفت حدود ۷۵۰ مگاوات از طرح تولید در توزیع، مربوط به این سرمایه‌گذاران، به بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر انرژی تولیدی این نیروگاه‌ها در حال تزریق به شبکه است.

دوست‌محمدی بیان کرد: نیروگاه‌هایی را در قالب میان‌مقیاس نیز بر روی خطوط توزیع طراحی کردیم. این نیروگاه‌ها با توجه به اینکه انرژی خود را به خطوط ۶۳ کیلوولت تزریق می‌کردند، به تجهیزات تخصصی‌تری نیاز داشتند و احداث پست‌های خاص برای آنها ضروری بود که عملیات اجرایی این پروژه‌ها در حال پیشرفت است.

او گفت: این پروژه‌ها را در دو قالب پروژه‌های ۶۰۰ و ۶۲۰ مگاواتی دنبال کردیم که در مجموع ۱۲۲۰ مگاوات می‌شود و در کنار آن، پروژه‌های دیگر را نیز پیش بردیم و در مجموع به حدود ۱۹۰۰ مگاوات رسیدیم.

مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا افزود: در کنار این اقدامات، برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر نیز پروژه‌هایی را تعریف کردیم. تجهیزات این پروژه‌ها در قالب مصوبه صندوق توسعه ملی و بر اساس مصوبه و استجازه‌ای که قائد شهید امت صادر کرده بودند و به موجب آن صندوق توسعه ملی می‌توانست در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در این بخش ورود کند، تأمین و پروژه‌ها را پیش بردیم.

دوست‌محمدی اظهار کرد: امروز در بحث ۱۹۰۰ مگاواتی که با سرمایه‌گذاران منتخب پیش بردیم، در کل حدود ۷۰ درصد پیشرفت داریم. از نظر تحقق مالی و آن چیزی که صندوق توسعه ملی مکلف بود انجام دهد نیز تقریباً ۵۰ درصد پیشرفت مالی داشته‌ایم و در بحث اجرا نیز پیشرفت ۷۰ درصدی را ثبت کرده‌ایم.

او ادامه داد: در ۲۰۰ مگاواتی که برای استان‌های محروم برنامه‌ریزی کرده بودیم، به‌خصوص در استان سیستان و بلوچستان، یک‌سری نیروگاه‌ها را به صورت ۲۰ مگاواتی در شهرستان سراوان که واقعاً با مشکل ولتاژ مواجه بود، برنامه‌ریزی کردیم. در خود زاهدان نیز نیروگاه‌هایی را برنامه‌ریزی کردیم و در خاش نیز پروژه‌هایی را در نظر گرفتیم بخشی از این نیروگاه‌ها هم‌اکنون به شبکه متصل شده‌اند و از این ۲۰۰ مگاوات، حدود ۸۰ مگاوات به شبکه متصل شده است.

دوست‌محمدی افزود: در سفر اخیر استاندار محترم سیستان و بلوچستان به مجموعه، طی نشستی که با ایشان و هیئت همراه داشتیم، برنامه‌ریزی دقیقی انجام دادیم تا بخش عمده نیروگاه‌هایی که برای استان سیستان و بلوچستان تعریف شده است، به بهره‌برداری برسد.

او با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان به دلیل دوری از مرکز و قرار گرفتن در انتهای خطوط شبکه، با مشکل ولتاژ مواجه است، وزارت نیرو و به‌خصوص مجموعه‌های مربوطه اهتمام ویژه‌ای در این زمینه دارند.

مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا خاطرنشان کرد: این اقدامات را از دو جهت دنبال می‌کنیم؛ نخست اینکه بتوانیم عدالت را در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دنبال کنیم و دوم اینکه مشکل ولتاژ شبکه را نیز با احداث و به بهره‌برداری رساندن این نیروگاه‌ها برطرف کنیم و به نتیجه برسانیم.

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برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
می‌باید هشتاد درصد برق کشور خورشیدی میشد این پدافند غیرعامل است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
این همه برق کجا می‌روند نکند باد میبردشون که هنوز خاموشی ادامه دارد
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