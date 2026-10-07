باشگاه خبرنگاران جوان - علی فلاحی گفت: در آستانه روز جهانی تخم‌مرغ، بررسی ظرفیت‌های صنعت مرغداری استان فارس نشان‌دهنده جایگاه کلیدی این استان در تأمین یکی از ارکان اصلی سبد پروتئینی جامعه است. با فعال بودن ۷۷ واحد مرغ تخم‌گذار و در اختیار داشتن ظرفیت نگهداری بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ در واحد‌های صنعتی استان، فارس به یکی از قطب‌های اصلی تولید این محصول در کشور تبدیل شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مجموع تولید سالانه این محصول در استان را حدود ۶۵ هزار تن برآورد نمود. وی با ارائه گزارشی از عملکرد این صنعت در ۶ماهه نخست سال جاری، از تولید نزدیک به ۲۸ هزار تن تخم‌مرغ در واحد‌های پرورشی استان خبر داد که گواهی بر همت تولیدکنندگان در حفظ چرخه تولید و ثبات بازار است.

او اظهار کرد: پراکندگی واحد‌های تولیدی در نقاط مختلف استان فارس، علاوه بر اشتغال‌زایی، امکان توزیع متوازن محصول را فراهم کرده است، به‌طوری که شهرستان‌های بیضا، جهرم و کوار در بازه زمانی شش‌ماهه اخیر، بالاترین حجم تولید تخم‌مرغ را به نام خود ثبت کردند. این سطح از تولید نه‌تنها نیاز‌های داخلی استان را پوشش می‌دهد، بلکه نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار‌های فرامنطقه‌ای ایفا می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: روز جهانی تخم‌مرغ فرصتی است تا ضمن تبیین ارزش‌های غذایی این محصول به عنوان یک منبع غنی پروتئینی و مقرون‌به‌صرفه، جایگاه تلاشگران صنعت دام و طیور در تحقق امنیت غذایی جامعه مورد توجه قرار گیرد. تداوم این روند تولیدی مستلزم بهره‌گیری از مدیریت علمی، رعایت اصول به‌باغی و نظارت‌های دقیق فنی است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، ثبات قیمت‌ها و پایداری در عرضه محصول به بازار مصرف در نیمه دوم سال نیز تضمین شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس