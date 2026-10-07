معترضان اسرائیلی در سالگرد عملیات طوفان الاقصی، نتانیاهو را به فرار از مسئولیت شکست ۷ اکتبر متهم کردند و خواستار تشکیل کمیته تحقیق شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رژیم تروریستی اسرائیل از ساعات اولیه صبح امروز چهارشنبه شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی متعددی بوده است؛ معترضان خواستار تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هستند؛ عملیاتی که حماس در منطقه «غلاف غزه» (شهرک‌های صهیونیستی نزدیک به غزه) انجام داد و رژیم تروریستی اسرائیل آن را بهانه‌ای برای آغاز نسل‌کشی در غزه قرار داد.

سه سال پس از این ناکامی رژیم تروریستی اسرائیل، کابینه این رژیم و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر آن همچنان با تشکیل کمیته تحقیق رسمی برای بررسی ابعاد این عملیات و شناسایی مسئولان شکست در پیش‌بینی عملیات مخالفت می‌کنند و گزینه‌های دیگری را برای تشکیل کمیته‌های تحقیق، از جمله سازوکار‌هایی با ماهیت سیاسی، مطرح کرده‌اند.

نتانیاهو همچنان با تشکیل این کمیته مخالفت می‌کند؛ این در حالی است که گزارش‌های اخیر رسانه‌های صهیونیستی حاکی از آن است که او پیش‌تر از سوی برخی طرف‌های عربی، به‌ویژه امارات، درباره احتمال عملیات قریب‌الوقوع حماس هشدار دریافت کرده بود، اما ظاهرا این هشدار‌ها را جدی نگرفته است. نتانیاهو از زمان حمله، مسئولیت ناکامی را متوجه نهاد‌های امنیتی و جاسوسی رژیم کرده و خود را از مسئولیت آن مبرا دانسته است.

اعتراضات مختلف در رژیم تروریستی اسرائیل امروز ساعت ۶:۲۹ صبح، یعنی زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی در سه سال پیش، شروع شد. یکی از این تجمع‌ها مقابل ساختمان کنست در منطقه «گیوات رام» (تپه شیخ بدر) در قدس اشغالی برگزار شد و خانواده‌های اسرای صهیونیستی و کشته‌شدگان خواستار تشکیل کمیته تحقیق شدند. آنها کابینه را مسئول این ناکامی دانسته و از خودداری آن از انجام تحقیقات بی‌طرفانه انتقاد کردند.

همچنین تجمع‌هایی مقابل منازل برخی وزیران و مقام‌های سیاسی رژیم تروریستی اسرائیل برگزار شد؛ از جمله مقابل خانه یاریو لوین، وزیر دادگستری در مودعین در شمال شرق قدس و خانه یوآف کیش، وزیر آموزش در هود هشارون. یکی از معترضان نیز مقابل خانه امیر اوحانا، رئیس کنست، در تل‌آویو بازداشت شد.

شورای موسوم به «شورای اکتبر» که خانواده‌های مجروحان هفتم اکتبر را نمایندگی می‌کند، در بیانیه‌ای بر ضرورت تشکیل کمیته تحقیق رسمی تاکید کرد و گفت: «وظیفه ما امروز تنها یادآوری کسانی که از دست دادیم نیست، بلکه باید بفهمیم چگونه کابینه اسرائیل اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد.»

این شورا اعلام کرد خانواده‌ها طی سه سال گذشته به جمع‌آوری اعتراف‌ها پرداخته و با شماری از مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی دیدار کرده‌اند. به گفته این شورا، «هرچه تصویر روشن‌تر می‌شود، عمق ناکامی رهبران اسرائیل در آستانه این فاجعه نیز بیشتر آشکار می‌شود.»

انتظار می‌رود امروز اعتراضات و تجمع‌های دیگری نیز در مناطق مختلف رژیم تروریستی اسرائیل برگزار شود. همچنین مراسم یادبود و برنامه‌هایی با مشارکت بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، شورا‌های منطقه‌ای، مدارس، شرکت‌های فناوری و نهاد‌های مختلف برگزار خواهد شد.

در همین ارتباط، تسوی بارئیل، تحلیلگر مسائل غرب آسیا در روزنامه هاآرتص، در مقاله‌ای نوشت نتانیاهو تلاش کرده است حافظه جمعی صهیونیست‌ها را بازسازی کند و نسلی را شکل دهد که همه‌چیز، از جمله انتقام، ویرانگری و کشتار را مجاز بداند و در عین حال فراموش نکند.

او معتقد است «در روایت نتانیاهو، ۷ اکتبر نقطه صفر تاریخ اسرائیل است؛ گویی پیش از آن هیچ اتفاقی وجود نداشته است. به این ترتیب، حافظه به برنامه‌ای سیاسی تبدیل می‌شود و آینده کسانی که ۷ اکتبر را با تمام وجود تجربه کرده‌اند، بر اساس آن ترسیم می‌شود؛ روایتی که قرار است هویت جدید اسرائیل از آن استخراج شود.»

این نویسنده افزود: «نتانیاهو در پروژه مهندسی حافظه خود، شوک و تروما را به‌گونه‌ای بازسازی می‌کند که با الگوی مردمی که بقای او را تضمین می‌کند، همخوان شود. او تعیین می‌کند چه چیزی باید به یاد آورده شود، چه چیزی تهدید یا ضعف تلقی شود، کدام ارزش‌ها شایسته حفاظت هستند و کجا می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد.»

با این حال، بارئیل معتقد است نتانیاهو به‌تنهایی نمی‌تواند حافظه داخلی رژیم تروریستی اسرائیل را شکل دهد و به جامعه‌ای نیاز دارد که بپذیرد ۷ اکتبر را فاجعه‌ای بداند که از خارج بر اسرائیل تحمیل شده است، اما اسرائیلی را که پیش از آن وجود داشت و پرسش‌هایی را که پس از آن مطرح و آشکار شد، به فراموشی بسپارد.

او همچنین نوشت: «ائتلاف نتانیاهو همچنان از حمایت بسیار زیادی در اسرائیل برخوردار است و این واقعیت نشان می‌دهد حافظه تا چه اندازه می‌تواند به ابزاری برای حفظ ساختار قدرت تبدیل شود. می‌توان کشتار، کشته‌شدگان و ربوده‌شدگان را به یاد آورد، اما هنگامی که همزمان مسئولیت، هشدارها، ناکامی‌ها و واقعیت سیاسی پیش از آن حذف شوند، حافظه دیگر صرفا حافظه نیست، بلکه به سازوکاری برای بقای نظام تبدیل می‌شود.»

منبع: العربی الجدید