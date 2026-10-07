باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مراسم جشن عاطفه ها به صورت متمرکز استانی در یکی از مدارس البرز برگزار شد تا بار دیگر روایتگر قصه پرشور همدلی مردم این دیار برای فردای روشن دانش آموزان نیازمند باشد.

این مراسم که با حضور خانواده های معظم شهدا، خیرین و مسئولان استان البرز برگزار شد، بیش از آنکه یک مراسم نمادین باشد، تجلی گاه پیوندی بود که روح نوعدوستی را در میان دانش آموزان نهادینه می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در این مراسم، مدرسه را فراتر از چهاردیواری کلاس های درس دانست و گفت: ما اینجا همزمان با حل مسائل ریاضی، درس زیستن و همزبانی را تمرین می کنیم؛ جشن عاطفه ها فرصتی است تا دانش آموزان بیاموزند چگونه در غم و شادی همنوعان خود شریک باشند و بار مسئولیت اجتماعی را بر شانه های کوچک اما پرتوان خود حس کنند.

شعبانی افزود: آموزش و پرورش سرچشمه عاطفه در جامعه است و امروز در البرز ۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز دارای کارت نشاط شناسایی شده اند که دست یاری خیران می تواند لبخند و امید را به مسیر تحصیلی آنان بازگرداند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز هم در این مراسم گفت: جشن عاطفه ها فرصتی برای هم افزایی است که بسترهای مشارکت را هموار می کند.

البرزی با اشاره به حمایت از هشت هزار دانش آموز در استان، افزود:کمیته امداد با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی، کلاس های تقویتی و هدایت تحصیلی، در کنار تامین نیازهای مادی، راه پیشرفت را برای دانش آموزان مستعد هموار کرده است.