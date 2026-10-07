باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- همایش انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۵ صبح امروز در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با هدف آشنایی پذیرفته شدگان کنکور امسال با مسیرهای تحصیلی و معرفی دانشگاه برگزار شد.

در این آئین مهرانا مهرداد، رتبه ۵۴ زبان ۲۸۳ ریاضی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پیشینه تحصیلی خود و تمرکز بر مباحث ریاضی و علوم پایه، بر اهمیت ادامه تحصیل در مسیر تحقیقات علمی تأکید کرد.

وی افزود: انگیزه اصلی برای انتخاب این مسیر، لذت بخشیدن به فرآیند یادگیری و اشتیاق به آموزش است.

وی با بررسی جزئیات مسیر تحصیلی خود، به چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو در شاخه‌های مختلف فیزیک اشاره کرد و بر لزوم انتخاب رشته‌ای که با روحیه پژوهش‌گری او همخوانی داشته باشد، تأکید ورزید.

همچنین زهرا صالح نیا، رتبه ۴۵۸ کشوری رشته تجربی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در طول سال تحصیلی حدود ۱۱ ساعت درس می‌خواندم البته ممکن بود کمتر یا بیشتر شود.

وی با بیان این که به رشته دندان پزشکی و پزشکی علاقه مند است؛ افزود: به دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران و شیراز علاقه مند هستم و اگر قرار باشد در یکی از دانشگاه‌های ایران درس بخوانم این سه دانشگاه است.

او با بیان این که در دوران جنگ کمی افت داشته؛ ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم تاثیر سوابق تحصیلی بوده است.

صالح نیا افزود: در دوران جنگ با کمک اطرافیان و خانواده توانستم بر خود مسلط شوم و درس بخوانم.

در حاشیه این آئین نیز مسئولان دانشگاه تهران نیز ضمن تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی داوطلبان برای اتخاذ تصمیمات صحیح، بر اهمیت شفاف‌سازی ظرفیت‌ها و امکانات دانشگاه برای رتبه‌های برتر تأکید کردند.