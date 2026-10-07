عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی بانک‌ها با رشد ۶۰ درصدی نقدینگی، روزانه ۲۵ هزار میلیارد تومان پول خلق می‌کنند، منابع نه به تولید، که به بنگاه‌های خودشان تزریق می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهم‌ترین راهکار برای اینکه بتوانیم اقتصاد را به معنای واقعی کلمه مردمی کنیم، این است که جلوی تورم را بگیریم. الان تورم چقدر است؟ تورم بالای ۸۰ درصد است. رشد نقدینگی چقدر است؟ رشد نقدینگی امسال ۶۰ درصد است.

دستجردی ادامه داد: وقتی می‌گوییم نقدینگی ۶۰ درصد است، معنایش این است که روزانه بانک‌ها ۲۵ هزار میلیارد تومان پول خلق می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: از یکی از استان‌های بزرگ کشور بازدید داشتیم. اینها به ما می‌گفتند اگر ما ۵۰ همت پول داشته باشیم، می‌توانیم تمام پروژه‌های نیمه‌تماممان را تکمیل کنیم. غیر از آن، آسیب‌هایی که به خاطر این جنگ وارد شده به صنایع را هم جبران کنیم. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وقتی بانک‌ها با رشد ۶۰ درصدی نقدینگی، روزانه ۲۵ هزار میلیارد تومان پول خلق می‌کنند، منابع نه به تولید، که به بنگاه‌های خودشان تزریق می‌شود. با نقدینگیِ حاصل از فقط ۲ روز خلق پول بانک‌ها، می‌توان تمام پروژه‌های نیمه‌تمام و صنایعِ یک استان بزرگ را احیا کرد!

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی ، خلق نقدینگی
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