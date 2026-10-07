مدیرکل منابع طبیعی اردبیل از کشف و ضبط ۲۹ مترمکعب چوب‌آلات جنگلی قاچاق در یک واحد چوب‌بری خلخال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهامت هدایت اظهار کرد: در راستای صیانت از عرصه‌های جنگلی و مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز چوب‌آلات جنگلی، طی یک عملیات مشترک با حضور نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خلخال و مأموران پلیس آگاهی و با دستور دادستان شهرستان خلخال، مقدار قابل‌توجهی چوب‌آلات جنگلی قاچاق در یکی از واحد‌های چوب‌بری شهر خلخال کشف و ضبط شد.

او افزود: در جریان این عملیات، در مجموع ۲۹ مترمکعب چوب‌آلات قاچاق شامل گونه‌های جنگلی راش، توسکا، افرا و سایر گونه‌ها کشف و ضبط شد که این محموله شامل گردبینه، چوب هیزمی و قنداق نیز بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ادامه داد: این عملیات با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و انتظامی و همچنین یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان تالش انجام گرفت و در این رابطه یک نفر بازداشت و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

هدایت با تأکید بر ضرورت حفاظت از ذخایر ارزشمند جنگلی استان گفت: برخورد با قاچاق چوب و جلوگیری از برداشت، حمل و نگهداری غیرمجاز چوب‌آلات جنگلی، از اولویت‌های مهم مجموعه منابع طبیعی و یگان حفاظت است و با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهد شد.

او تصریح کرد: حفاظت از جنگل‌ها نیازمند همکاری و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و مردم است و مجموعه منابع طبیعی استان با جدیت، موضوع صیانت از عرصه‌های ملی و مقابله با تخلفات حوزه منابع طبیعی را دنبال می‌کند.

منبع: منابع طبیعی

برچسب ها: چوب آلات قاچاق جنگلی ، حفاظت از جنگل ، منابع طبیعی و آبخیزداری
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