باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - غریب سجادی در نشست ستاد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای شهرستان سنندج که با ریاست وی و با حضور مدیران کل سیاسی و انتخابات و فناوری اطلاعات استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، بررسی میزان آمادگی شهرستان، شناسایی مشکلات و انتقال مسائل مربوط به روند برگزاری انتخابات است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ستاد انتخابات کشور و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در نیمه نخست آبان‌ماه، افزود: شهرستان سنندج آمادگی دارد در هر زمانی که از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شود، فرآیند برگزاری انتخابات را اجرا کند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد، بر ضرورت آموزش عوامل اجرایی و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم درباره نحوه رأی دادن تأکید کرد و گفت: باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای آموزش عوامل اجرایی و آشنایی مردم با شیوه رأی‌گیری الکترونیکی انجام شود.

سجادی همچنین بر نقش رسانه‌ها و صداوسیما در تبیین اهمیت انتخابات و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع می‌تواند در افزایش شناخت مردم نسبت به فرآیند انتخابات و اهمیت انتخاب اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا مؤثر باشد.

وی ادامه داد: نقاط ضعف و مشکلات موجود باید به‌صورت دقیق بررسی و به ستاد انتخابات استان منتقل شود تا فرصت کافی برای رفع آنها پیش از برگزاری انتخابات وجود داشته باشد.

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه روند آماده‌سازی انتخابات نباید به روز‌های پایانی موکول شود، خاطرنشان کرد: فرآیند‌های برگزاری انتخابات باید به‌صورت روزانه و مستمر در ستاد انتخابات شهرستان و بخشداری‌ها پیگیری و بررسی شود و هر موضوعی که نیازمند تصمیم‌گیری یا هماهنگی در سطح استان است، در اسرع وقت منتقل شود.

سجادی همچنین خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با ستاد انتخابات شهرستان شد و گفت: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با ستاد انتخابات هستند و در صورت کوتاهی یا عدم همکاری، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

وی بازنگری در جانمایی و چینش صندوق‌های اخذ رأی و بررسی زیرساخت‌های شعب را از دیگر اقدامات ضروری عنوان کرد و افزود: در بررسی‌های انجام‌شده برخی مسائل و نیاز‌های زیرساختی شناسایی شده که باید پیش از برگزاری انتخابات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

فرماندار سنندج در پایان با اشاره به ضرورت ایجاد فضای مناسب برای مشارکت مردم در انتخابات گفت: انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مستقیماً با مدیریت چهار سال آینده شهر‌ها و روستا‌ها ارتباط دارد و باید با اطلاع‌رسانی، آموزش و فراهم کردن شرایط مناسب، زمینه مشارکت آگاهانه مردم و برگزاری انتخاباتی منسجم فراهم شود.

تأکید مدیران سیاسی و فناوری استانداری کردستان بر آغاز آموزش‌های انتخاباتی

در ادامه نشست ستاد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای شهرستان سنندج، مدیرکل سیاسی و انتخابات و مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری کردستان بر آغاز به‌موقع آموزش‌ها، برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات تأکید کردند.

ارشدی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان، با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌صورت کاملاً الکترونیکی، بر ضرورت آغاز هرچه سریع‌تر آموزش‌های مرتبط با فرآیند انتخابات تأکید کرد و گفت: آموزش‌ها باید از هم‌اکنون آغاز شود تا عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات را داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت مردم تأکید کرد و افزود: در این زمینه باید ارتباط و تعامل مناسبی با احزاب، گروه‌ها و افراد شاخص و اثرگذار جامعه برقرار شود و ظرفیت‌های مختلف برای افزایش مشارکت در انتخابات مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت حرکت بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص، اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق و تعیین زمان‌بندی برای هر یک از مراحل، فرآیند انتخابات را به‌صورت منظم پیش ببریم و نیاز‌های اجرایی و امکانات مورد نیاز نیز از قبل پیش‌بینی و تأمین شود.

در ادامه، فریور، مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری کردستان، بر ضرورت آموزش تخصصی عوامل حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد و گفت: آموزش سرگروه‌های فناوری اطلاعات به‌صورت کارگاهی و همچنین از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود تا آموزش‌ها به شکل هماهنگ انجام گیرد.

وی افزود: با توجه به الکترونیکی بودن فرآیند انتخابات، آمادگی و آموزش نیرو‌های فناوری اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارد و این آموزش‌ها باید با مسئولیت فرمانداری سنندج و بصورت استانی، منسجم و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود.