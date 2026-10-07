باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف راز مفقودی یک زن ۶۰ ساله پس از حدود یک سال و نیم خبر داد و گفت: همسر این زن با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی، موضوع قتل وی را مطرح کرد و در پی تحقیقات تخصصی، پیکر زن مفقودشده در چاه خانه‌ای در روستای آسیابر شهرستان سیاهکل کشف شد.

مراجعه مرد ۶۱ ساله به پلیس

سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تشریح این خبر اظهار کرد: روز چهارم مهرماه سال جاری، مردی ۶۱ ساله با مراجعه حضوری به اداره دهم پلیس آگاهی، اعلام کرد همسر ۶۰ ساله‌اش که بیش از یک سال مفقود شده بود، در منزل شخصی آنها در روستای آسیابر استان گیلان به قتل رسیده و پیکر وی داخل چاه قرار گرفته است.

پرونده مفقودی در کلانتری نارمک

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد برادر این زن نیز روز دوم مهرماه با مراجعه به کلانتری ۱۲۷ نارمک، مفقودی خواهرش را که حدود یک سال و نیم از آن می‌گذشت، اعلام کرده و پرونده برای ادامه تحقیقات به اداره چهارم پلیس آگاهی ارجاع شده بود.

اعزام تیم پلیس آگاهی به سیاهکل

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به اظهارات متهم و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، نیابت قضایی برای بررسی موضوع صادر و تیمی از اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ روز ششم مهرماه به شهرستان سیاهکل اعزام شد.

سرهنگ خدایی تصریح کرد: کارآگاهان با شناسایی محل مورد نظر در شهرستان سیاهکل، بخش دیلمان و روستای آسیابر، با هماهنگی عوامل قضایی، انتظامی و آتش‌نشانی عملیات جست‌وجو و بررسی محل را آغاز کردند.

کشف پیکر زن مفقودشده در چاه

وی خاطرنشان کرد: در جریان عملیات، درپوش چاه آب در منزل مورد نظر بازگشایی شد و پس از خارج کردن زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی، پیکر زن مفقودشده از داخل چاه خارج شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: پیکر کشف‌شده با دستور قضایی برای انجام بررسی‌های تخصصی و تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

ادامه رسیدگی به پرونده در سیاهکل

سرهنگ خدایی در پایان اظهار کرد: متهم پرونده با قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته و با توجه به محل وقوع حادثه، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای بخش سیاهکل ارجاع شده است.