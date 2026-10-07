وظیفه وزارت نفت فروش نفت است

وظیفه ما فروش نفت است و موضوع انتقال پول و تراکنش‌های بانکی در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید بورد، سرپرست وزارت نفت،  درباره اولویت‌های وزارت نفت اظهار کرد: برنامه‌های خوبی در بخش تولید و توسعه داریم که ان‌شاءالله با سرعت و دقت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی افزود: در بخش بازرگانی و فروش نیز تلاش می‌کنیم سیاست‌های قوی‌تری را دنبال کنیم تا در هر سه بخش، با کمک همه همکاران در صنعت نفت، عملکرد قابل قبولی داشته باشیم و نفت همچنان بدرخشد.

بورد با قدردانی از عملکرد محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، گفت: از آقای مهندس پاک‌نژاد تشکر ویژه دارم؛ ایشان زحمات بسیار زیادی کشیدند و ما نیز بیش از دو سال در خدمت ایشان بودیم.

سرپرست وزارت نفت تأکید کرد: اگر نتیجه‌ای حاصل شده، حاصل عملکرد همه تیم و مجموعه صنعت نفت تحت مدیریت ایشان بوده است.

وی درباره برنامه‌های وزارت نفت برای فروش نفت نیز اظهار کرد: در حوزه فروش نفت مانند گذشته در حال پیگیری امور هستیم، اما طبیعتاً نمی‌توانیم اطلاعات این حوزه را به‌صورت کامل و جزئیات آن را منتشر کنیم و کار خود را در این زمینه ادامه خواهیم داد.

بورد در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارتباط آن با صادرکنندگان غیرنفتی و فعالیت‌های بانکی گفت: موضوعات مربوط به بازگشت ارز و اقدامات بانکی، به‌طور کامل در حوزه وظایف وزارت نفت نیست و ما تقریباً خودمان را از این بخش جدا کرده‌ایم.

وی ادامه داد: وظیفه ما فروش نفت است و موضوع انتقال پول و تراکنش‌های بانکی در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد.

سرپرست وزارت نفت خاطرنشان کرد: هر میزان ارزی که طبق مقررات و بودجه به وزارت نفت تخصیص داده شود یا بانک مرکزی از ما بخواهد که در این زمینه اقدامی انجام دهیم، حتماً مطابق مقررات اقدام خواهیم کرد.

بورد ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات انجام‌شده، مشکلات موجود در این حوزه کاهش یابد.

 

برچسب ها: وزارت نفت ، بانک مرکزی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
تولید هم هست
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