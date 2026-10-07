باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان معامله می‌شود.

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