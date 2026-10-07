امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۲۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار ۳۵ میلیون و ۴۲ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت طلا ، قیمت سکه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
مردم ازخرید دلار خوداری کنید مابرندایم آمریکا اسرائیل امارات متحده عربی عربستان سعودی بازند هستند جنگ یاتوافق مابرندایم.
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