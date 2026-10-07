باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به استناد دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، استخدام رسمی آزمایشی کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون‌های استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹، منوط به شرکت در آزمون مشترک فراگیر و کسب حد نصاب لازم در این آزمون است.

در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مقررات مربوط، آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی را برگزار می‌کند.

بر اساس این اطلاعیه، کارمندان دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه، یا بر اساس احکام آرای قطعی دیوان عدالت اداری (بدون شرکت در آزمون‌های استخدامی با نشر عمومی) به صورت پیمانی استخدام شده و در حال حاضر به عنوان نیروی پیمانی در دستگاه‌های اجرایی، مشغول به خدمت هستند، می‌بایست در یکی از مشاغل اعلام شده توسط دستگاه‌های اجرایی منطبق با همان شغل مورد تصدی (در مشاغل اختصاصی و عمومی) ثبت‌نام کرده و با کسب حد نصاب این آزمون زمینه تبدیل وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی آزمایشی فراهم کنند.

ثبت‌نام این آزمون با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق مرکز آزمون و ارزشیابی جهاددانشگاهی انجام می‌شود و داوطلبان می‌توانند از تاریخ ۱۶مهرماه تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه hrtc.ir نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

مواد این آزمون علاوه بر آزمون عمومی و تخصصی که به صورت مشترک می‌باشد، دارای مواد اختصاصی ویژه هر دستگاه بوده که به طور مفصل در دفترچه راهنمای ثبت‌نام ذکر شده است.

این آزمون در ۱۳ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و داوطلبان برای قبولی در آزمون، لازم است پنجاه درصد میانگین نمره مکتسبه سه نفر اول در هر «شغل-شهرستان» را کسب کنند.

منبع: جهاد دانشگاهی