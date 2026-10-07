ضریب پوشش بیمه اجتماعی روستاییان در قزوین ۱۵ درصد افزایش یافت

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید صادقی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قزوین گفت: روستا‌ها کانون اصلی تولید و امنیت غذایی کشور هستند و جامعه عشایری نیز به عنوان بخشی از هویت ملی، نقش کلیدی در زنجیره تامین کشور ایفا می‌کنند، توسعه پایدار در مناطق روستایی زمانی محقق می‌شود که تولیدکنندگان ما از امنیت و آرامش خاطر برخوردار باشند و بیمه اجتماعی، یکی از اصلی‌ترین پشتوانه‌ها برای ایجاد این امنیت در دوران کهنسالی یا ازکارافتادگی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۷ هزار بیمه شده از جامعه هدف در استان تحت پوشش این صندوق هستند، افزود: از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، هشت هزار و ۹۴۲ متقاضی به جمع بیمه‌شدگان جدید استان افزوده شده‌اند که این امر منجر به ارتقای ۱۵ درصدی ضریب پوشش بیمه‌ای در سطح استان شده است.

صادقی با اشاره به وضعیت بیمه شدگان این صندوق در شهرستان‌های استان قزوین اضافه کرد: هم اکنون شهرستان‌های آوج با ۹۲ درصد، آبیک با ۷۱ و قزوین با ۶۹ درصد، بیشترین ضریب پوشش بیمه‌ای را در استان داراست.

به گفته وی، برنامه راهبردی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان برای سال جاری، شهرستان‌محور بوده که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری با بیمه سلامت و خانه‌های بهداشت به دنبال شناسایی دقیق‌تر جامعه هدف و رفع موانع موجود هستیم.

این مسئول به اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه این بیمه اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چهار هزار و ۴۴۴ مادر روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر غیر شاغل به صورت کاملا رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان قرار گرفته‌اند.

وی، حمایت مالی از مستمری‌بگیران بیمه اجتماعی را یادآور شد و افزود: در سال جاری ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بدون ضامن و بدون نیاز به مراجعه به بانک، به ۵۵۳ مستمری‌بگیران استان پرداخت شده و همچنین امکان خرید سنوات خدمت سربازی نیز فراهم شده و حقوق مستمری بگیران نیز در دولت چهاردهم ۵۰ درصد افزایش یافته است.

صادقی، حفظ و استمرار بیمه‌شدگان موجود را اولویت اصلی این صندوق دانست و گفت: نرخ تحقق تمدید بیمه‌شدگان در استان ۸۹.۳۲ درصد است که این آمار بیانگر پایداری قابل توجه این صندوق در استان است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قزوین بیان کرد: با هدف تسهیل در خدمات‌رسانی و کاهش نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر مرکزی، توسعه خدمات غیرحضوری از طریق سامانه نرم‌افزاری صندوق در دستور کار قرار گرفته تا روستاییان و عشایر عزیز بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات این بیمه بهره‌مند شوند.

منبع: عشایر قزوین