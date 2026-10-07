باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، ضمن تبریک هفته فراجا اعلام کرد: پلیس راهور تهران بزرگ در فصل بازگشایی مدارس و «نوروز دانش» طرح‌های ویژه‌ای را اجرا کرده است.

وی با اشاره به طرح ممنوعیت ورود خودروهای سنگین به شهر تهران در ساعات ۶ تا ۱۰ صبح گفت: از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواسته شد تا از ابتدای مهر تا پایان طرح، از ورود کامیون‌ها به داخل شهر تهران خودداری کنند. هدف از این طرح، هم ایمن‌سازی مسیر تردد دانش‌آموزان و هم مدیریت ترافیک شهری بود.

سرهنگ جوانبخت در خصوص آمار اعمال قانون تخلفات کامیون‌ها در مهر ماه امسال افزود: کل اعمال قانون تخلفات کامیون در مهر ماه بیش از ۵۸ هزار فقره بوده که از این میان، اعمال قانون مربوط به طرح «ورود کامیون ممنوع» بیش از ۲۳۰۰ فقره را شامل می‌شود. توقیف این کامیون‌ها که در ساعات طرح وارد شهر تهران شده بودند، توقیف ساعتی بوده و پس از پایان ساعت طرح، اجازه تردد به آن‌ها داده شده است.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ، طرح «گذرگاه عابر پیاده» را یکی دیگر از طرح‌های مهم این ایام دانست و تصریح کرد: گذرگاه عابر پیاده یکی از خط قرمزهای پلیس است و تخلفات آن به‌صورت مستمر رصد می‌شود. در مهر ماه امسال، اعمال قانون تخلفات گذرگاه عابر پیاده به ۴۱ هزار فقره رسیده که بیش از ۹ هزار فقره آن توسط دوربین‌های ثبت تخلف انجام شده است؛ بنابراین بدون حضور فیزیکی پلیس نیز این تخلفات ثبت و اعمال قانون می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به آمار تصادفات فوتی مهر ماه سال گذشته گفت: بر اساس نوع کاربر، موتورسیکلت‌سواران با فراوانی ۴۴ درصد رتبه نخست، عابران پیاده با ۳۷ درصد رتبه دوم و خودروسواران با ۱۹ درصد رتبه سوم متوفیان تصادفات مهر سال گذشته را به خود اختصاص دادند.

سرهنگ جوانبخت بر اساس محل وقوع تصادفات نیز اظهار داشت: بزرگراه‌ها با فراوانی ۵۹ درصد رتبه اول و خیابان‌های اصلی با فراوانی ۴۱ درصد رتبه دوم را داشتند. همچنین ۸۵ درصد متوفیان مرد و ۱۵ درصد زن بودند و بر اساس زمان وقوع، ۴۱ درصد تصادفات در روز و ۵۹ درصد در شب اتفاق افتاده است.

وی افزود: رکورددار گروه سنی متوفیان، گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال با فراوانی ۲۴ درصد و گروه سنی ۵۵ تا ۶۵ سال با فراوانی ۱۶ درصد بودند.

سرهنگ جوانبخت در پایان درباره روان‌سازی ترافیک خاطرنشان کرد: اگر ساماندهی حمل‌ونقل عمومی خوب و فراگیر باشد، تأثیر زیادی در کاهش ترافیک خواهد داشت؛ چرا که هر وسیله حمل‌ونقل عمومی معادل ۵ تا ۱۰ خودروی شخصی محسوب می‌شود. بنابراین برای روان‌سازی ترافیک شهر، تا حد امکان باید از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنیم.

در ادامه، سرهنگ سوزان جوادنژاد، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور تهران بزرگ، ضمن تبریک هفته فراجا درباره اقدامات فرهنگی این پلیس در هفته فرهنگی تهران گفت: همزمانی هفته فرهنگی تهران با بازگشایی مدارس و نوروز دانش را به فال نیک می‌گیریم؛ چرا که با استقبال گسترده دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها مواجه شد.

وی افزود: دو هفته از اجرای طرح حضور بانوان پلیس راهور در اطراف مدارس ابتدایی دخترانه می‌گذرد و در این مدت، بانوان پلیس ارتباطات خوب و تعاملات سازنده‌ای با دانش‌آموزان، والدین و اولیای مدارس داشته‌اند.

سرهنگ جوادنژاد تصریح کرد: در فاز دوم این طرح، تصمیم داریم به ارزیابی میدانی بپردازیم و از تجربیات کسب‌شده برای توسعه طرح استفاده کنیم. برای این منظور سه محور ارزیابی میدانی، آموزش و فرهنگ‌سازی و بازخورد گیری را مد نظر قرار داده‌ایم.

وی توضیح داد: ارزیابی میدانی از این جهت اهمیت دارد که هر مدرسه ممکن است مشکلات ترافیکی خاص خود را داشته باشد؛ مثلاً ممکن است مقابل یک دبستان خط‌کشی عابر پیاده وجود نداشته باشد. بانوان پلیس این موارد را به ما اطلاع می‌دهند و برای بهبود وضعیت، مداخلات ترافیکی انجام می‌شود. حتی بررسی می‌کنیم که آیا حضور این بانوان کنار مدارس دخترانه به روان‌سازی ترافیک کمک کرده یا خیر؛ چرا که هدف اصلی ما در مرحله اول، حضور فیزیکی و روان‌سازی ترافیک بود.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: بر اساس بازخوردگیری از دانش‌آموزان، اولیای مدارس و والدین، بیش از ۸۰ درصد بازخوردها مثبت بوده و از این طرح استقبال شده است؛ تا جایی که اولیای مدارس و والدین دانش‌آموزان خواستار مشارکت و همراهی در این طرح شده‌اند.

سرهنگ جوادنژاد گفت: با توجه به حضور بانوان در اطراف مدارس، در مهر ماه امسال شاهد کاهش آمار تصادفات خواهیم بود و حضور بانوان پلیس می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد؛ چرا که حضور بانوی پلیس فقط یک مداخله ترافیکی نیست. این حضور می تواند به شکل گیری نگرش مثبت دانش آموز نسبت به قانون، نظم و مسئولیت اجتماعی کمک کند.

دانش آموز وقتی قانون را در کنار یک رفتار محترمانه و حمایتگر از سوی پلیس تجربه می کند، احتمال بیشتری دارد که قانون را به عنوان بخشی از زندگی روزمره خودش بپذیرد.

وی در پایان برای روان‌سازی ترافیک شهر، «مدیریت زمان» را مطرح کرد و گفت: مدیریت زمان تأثیر مستقیم بر شرایط روحی و روانی کاربران ترافیکی دارد و وقتی مدیریت زمان داشته باشیم، بدون استرس و اضطراب به محل کار می‌رسیم و این موضوع در نحوه رانندگی ما نیز مؤثر است. ‌‌