مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه تا کنون بیش از ۷۰ هزار متقاضی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده‌اند، گفت: مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری و پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ فردا پنجشنبه ۱۶ مهرماه پایان می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان با بیان اینکه نتیجه علمی متقاضیان آزمون سراسری به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است، گفت: متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

مشاور رئیس سازمان سنجش با اشاره به جزئیات انتخاب رشته متقاضیان، گفت: متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.

کریمیان با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش برای انتخاب رشته متقاضیان گفت: علاوه بر مفاد دفترچه‌های انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون سال ۱۴۰۵ مطالعه دقیق ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته و استفاده از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی که به آدرس https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/۴۹۳۶ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فعال شده است می‌تواند به انتخاب رشته داوطلبان کمک کند.

وی یادآورشد: همچنین اینفوگرافی، موشن گرافی‌های انتخاب رشته و راهنمای تصویری چگونگی استفاده از سامانه انتخاب رشته مجازی در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

منبع: سازمان سنجش

برچسب ها: دانشجو معلم ، انتخاب رشته
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